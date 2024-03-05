AFAD'dan Trabzon'da deprem tatbikatı
Senaryo gereği binanın en üst katından kurtarma operasyonu gerçekleştirildi
TRABZON - Trabzon'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü öncülüğünde 1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle bir okulda deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta, bir öğrenci senaryo gereği mahsur kaldığı okul binasının en üst katından halatlar yardımıyla kurtarıldı.
Trabzon'un Akçaabat ilçesinin Yıldızlı mevkiinde Şehit Samet Uslu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birimi ve MEB Arama ve Kurtarma Birimi tarafından ortaklaşa gerçekleşen tatbikata Trabzon Vali Yardımcısı Ali Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ömer Kıratlı, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Tatbikatta deprem anında öğrencilerin sınıflarda nasıl hareket etmesi ve sınıflardan tahliye edilmesi gerektikleri anlatıldı. Tatbikatta ayrıca senaryo gereği okul binasının en üst katından bir kurtarma operasyonu da gerçekleştirildi.
Yapılan tatbikatla ilgili bilgiler veren Vali Yardımcısı Ali Yılmaz, "1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle Akçaabat'ta burada tatbikatımızı gerçekleştirdik. Bu tatbikatın amacı başta öğrencilerimiz olmak üzere toplum bazında afet ve deprem bilincini oluşturup farkındalık kazandırmak. Bu anlamda özellikle Valiliği'miz, AFAD İl Müdürlüğü'müz, Milli Eğitim Müdürlüğü'müz, UMKE gibi sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği halinde özellikle eğitim kuruluşlarımız başta olmak üzere öğrenciler ve tüm halkımıza bu deprem bilincini oluşturmak amacıyla bu tür faaliyetler düzenleniyor. Hakikaten ülkemiz bir deprem bölgesi bunu herkes anladı. Ülkemizde bu tür depremlerle tekrar karşılaşmayız ama şu bir gerçek ki maalesef karşılaşacağız dolayısıyla mutlaka depreme hazırlıklı olmalıyız" dedi.
Gerçekleştirilen tatbikatın çocuklarımızı, geleceğimizi, afetler gerçekleşmeden önce bilinçlendirme, bilgilendirme ve farkındalığı en üst seviyeye taşıma faaliyetleri olduğunu ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, "Aslında afetler gerçekleştikten sonra nasıl büyük işler başardığımızı hep örnekler ve uygulamalarla gösteriyoruz ama istiyoruz ki biz afetlerde en az kaybı verelim, en az üzüntüyü yaşayalım. Bunun için afetler olmadan önce farkındalık düzeyimizi en üst seviyeye taşıyacak bu eğitimlerimizi gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.
"Ülkemiz deprem ülkesi" diye sözlerine başlayan İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ömer Kıratlı, "Birçok afet ile yaşamaya alışmak durumundayız. Biz bu eğitimlerimizi okullarda çok gergin bir şekilde yapıyoruz çünkü çocuk yaşlarda refleksleri geliştirmek bizim için son derece önemli. İnşallah büyüdüklerinde toplumun tüm aşamasında afetleri önlemek amacıyla tedbirlerini alacaklardır. Biz afetler olmasın istiyoruz ama olacağını da biliyoruz bu yüzden tedbir almak zorundayız. Ben bu tatbikatta olan herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
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