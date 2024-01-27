 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Afetzede kadınlar 'Hayat Hatay' projesiyle yöresel ürünleri Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırabilecek - Son Dakika
Üye Girişi

Afetzede kadınlar 'Hayat Hatay' projesiyle yöresel ürünleri Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırabilecek

Depremin vurduğu Hatay'da afetzede kadınların bir araya gelmesiyle valilik öncülüğünde hayata geçirilen 'Hayat Hatay' projesiyle afetzede kadınlar ürettikleri ürünleri Türkiye'nin dört bir yana internet üzerinden satabilecek. Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın girişimleriyle kentte yaşayan kadınların ekonomiye olan katkılarını arttırmak amacıyla 'Hayat Hatay' projesi hayata geçirildi.

Afetzede kadınlar \'Hayat Hatay\' projesiyle yöresel ürünleri Türkiye\'nin dört bir yanına ulaştırabilecek
27.01.2024 - 19:19,
Abone Ol

Afetzede kadınlar 'Hayat Hatay' projesiyle yöresel ürünleri Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırabilecek

HATAY - Depremin vurduğu Hatay'da afetzede kadınların bir araya gelmesiyle valilik öncülüğünde hayata geçirilen 'Hayat Hatay' projesiyle afetzede kadınlar ürettikleri ürünleri Türkiye'nin dört bir yana internet üzerinden satabilecek.

Depremin vurduğu Hatay'da yaraların sarılması için çalışmalar aralıksız sürüyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın girişimleriyle kentte yaşayan kadınların ekonomiye olan katkılarını arttırmak amacıyla 'Hayat Hatay' projesi hayata geçirildi. Hatay Valiliği tarafından hayata geçirilen proje kapsamında kentte faaliyet gösteren kadın kooperatifleri tek çatı altında toplandı. Kadınların ürettiği ürünler, 'Hayat Hatay' isimli internet sitesi üzerinden Türkiye'nin dört bir yanına satılacak. Ürünlerin depolanacağı Belen ilçesindeki lojistik merkezi, Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve Belen ilçe Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz'ın katılımıyla açıldı.

Vali Masatlı, girişimci kadınları desteklemek amacıyla projeyi hayata geçirdiklerini belirterek "İlimizdeki girişimci kadınların ülkemizin zengin kaynaklar ve yerel motifleriyle harmanladıkları yerel iş fikirleriyle ülkemize ve ilimize değerli katkılar sunacağına inancımız tamdır. Bu bakımdan iyileşme sürecimize katkı sağlayacakları için onlara üretim yapabilecekleri ve ürettiklerini pazarlayabilecekleri bir mecra oluşturduk" dedi.

Projeyle hayata tutunacaklarını dile getiren Gökçe Eker, "Burada kendi markalarımızı çıkardık, yöresel ürünlerimizi yapmaya çalıştık. Bu çıkardığımız ürünlerle valiliğimiz 'Hayat Hatay' platformunu oluşturdu. Bize çok destek oldular. Bu platformla markalaştık. 'Hayat Hatay' bizim hayata tutunmamızı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Deprem sonrası oluşturulan kooperatifle üretime başladıklarını belirten Çiğdem Olgar, "Üretime başladık, depremden sonra sayın valimiz aracılığıyla kooperatifimizi kurduk. Bir çok yöresel lezzetimizi üretmeye, tanıtmaya çalışıyoruz. Biz bahçemizden ürettiğimiz sebzelerden ürünler yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Mustafa Masatlı, Hatay Valiliği, Türkiye, Hatay, Genel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Afetzede kadınlar 'Hayat Hatay' projesiyle yöresel ürünleri Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırabilecek - Son Dakika


18:47
Fenerbahçe, Galatasaray'ın maçından örnek verip TFF'ye mektup yazdı Fenerbahçe, Galatasaray'ın maçından örnek verip TFF'ye mektup yazdı
18:33
İran'da silahlı saldırı: 9 Pakistanlı işçi hayatını kaybetti İran'da silahlı saldırı: 9 Pakistanlı işçi hayatını kaybetti
18:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehir hastanesinin açılışında güldüren sözler: Bizim neşterimiz bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehir hastanesinin açılışında güldüren sözler: Bizim neşterimiz bu
18:17
4 dakikada 2 gol oldu! Alanya'da kazanan çıkmadı 4 dakikada 2 gol oldu! Alanya'da kazanan çıkmadı
17:18
Beklenen an geldi çattı! Arda, Real'deki ilk lig maçına çıkıyor Beklenen an geldi çattı! Arda, Real'deki ilk lig maçına çıkıyor
17:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki ay 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha alıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki ay 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha alıyoruz
17:08
Rusya'da belediye başkanından nüfus artışı için skandal çağrı: Kadınınıza sessizce yaklaşın ve onları hamile bırakın Rusya'da belediye başkanından nüfus artışı için skandal çağrı: Kadınınıza sessizce yaklaşın ve onları hamile bırakın
17:02
Altan Tan: Başak Demirtaş'ın adaylık durumu DEM Parti içerisinde rahatsızlık yarattı Altan Tan: Başak Demirtaş'ın adaylık durumu DEM Parti içerisinde rahatsızlık yarattı

Son Dakika
18:47 Fenerbahçe, Galatasaray'ın maçından örnek verip TFF'ye mektup yazdı
18:33 İran'da silahlı saldırı: 9 Pakistanlı işçi hayatını kaybetti
18:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehir hastanesinin açılışında güldüren sözler: Bizim neşterimiz bu
18:17 4 dakikada 2 gol oldu! Alanya'da kazanan çıkmadı
17:18 Beklenen an geldi çattı! Arda, Real'deki ilk lig maçına çıkıyor
17:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki ay 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha alıyoruz
17:08 Rusya'da belediye başkanından nüfus artışı için skandal çağrı: Kadınınıza sessizce yaklaşın ve onları hamile bırakın
17:02 Altan Tan: Başak Demirtaş'ın adaylık durumu DEM Parti içerisinde rahatsızlık yarattı
16:41 Bir dönem pavyonda çalışan Mustafa Ertürk'ten İnci Taneleri yorumu: Olayların yüzde 10'u anlatılıyor, 13 yaşındaki çocuğa peşkeş çekiliyordu
16:42 Settar Tanrıöğen'ın sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama: Tedavisi yoğun bakımda sürüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2024 19:42:21. #1.13#
SON DAKİKA: Afetzede kadınlar 'Hayat Hatay' projesiyle yöresel ürünleri Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırabilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement