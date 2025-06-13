Ağıralioğlu Halı Saha Maçında Coştu

Ağıralioğlu, halı sahada maç yaptı, ortaya renkli görüntüler çıktı

KOCAELİ - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Kocaeli'de partisinin il yöneticileriyle halı sahada maç yaptı. Kocaeli'de partisinin il yöneticileriyle bir araya gelen Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, halı sahada oynanan futbol maçında yer aldı. Ağıralioğlu'nun takımı maçı 6-1 kazandı.

Maç sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Ağıralioğlu, "İster türkü meclislerinde, ister spor sahalarında, ister siyaset meydanlarında, memleketin yarınlarına coşkuyla koşan bir takımız. Gecenin bu saatinde bu kadar coşkuyla toplanabilen bir hareket, memleketin bütün sorunlarını omuzlama kondisyonu biriktiriyor. Büyük bir coşku var. Arkadaşlarımız, bütün teşkilatlarımız 24 saat çalışacak kadar coşkulular. Bugün sahada gördüğümüz coşkudan da belli. Kocaeli teşkilatlarımızla istişare toplantılarımız var. Bütün ilçelerde üye kampanyamız var. Ekime kadar sahadaki bütün varlığımızı, gücümüzü milletimizin duyacağı şekle dönüştüreceğiz. Türkiye'de ivmesi yukarı yönlü, iddiası geleceğe doğru memleketin bütününü kucaklayan partiyiz" dedi.