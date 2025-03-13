Ağrı'da İhtiyaç Sahiplerine Sıcak İftar - Son Dakika
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Genel

Ağrı'da İhtiyaç Sahiplerine Sıcak İftar

Kızılay, Ağrı'da Ramazan boyunca 3,200 kişiye sıcak yemek ulaştırıyor.

13.03.2025 19:10
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Ağrı'da Ramazan boyunca 3 bin 200 kişiye sıcak yemek ulaştırılıyor

AĞRI - Türk Kızılay Ağrı Şubesi, Ramazan ayı boyunca 3 bin 200 kişiye sıcak yemek ulaştırarak iftar sofralarını dolduruyor.

Türk Kızılay Ağrı Şubesi, Ağrı Valiliği işbirliği ve hayırseverlerin desteğiyle Ramazan Ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek ulaştırmaya devam ediyor. Günün erken saatlerinde yemek hazırlıklarına başlayan aşçılar, gün boyu hazırladıkları yemekleri gönüllüler aracılığıyla 600 aile olmak üzere toplamda 3 bin 200 kişiye kapılarına kadar teslim ediyor. Ağrı Valisi Mustafa Koç'ta Kızılay'ın yürüttüğü bu anlamlı projeyi yerinde inceleyerek bu tür projelerin, özellikle ihtiyaç sahibi vatandaşların kendilerini yalnız hissetmemesi adına büyük önem taşıdığını belirtti.

Ayrıca valilik olarak sosyal yardımlaşma vakfı kaynaklarından geçen yıl yaklaşık 5 milyon TL, bu yıl ise 8 milyon TL gibi bir destekle projeyi hayata geçirdiklerini belirten Vali Mustafa Koç, "bizler hem sosyal devlet olma gereği hem de kadim kültürümüzün bize yüklediği sorumluluğun bir gereği olarak ilimizde valilik olarak hemşehrilerimizin gönüllerine dokunmaya, ihtiyacı olan kim varsa onların yanında yer almaya özen gösterdiğimiz projeleri hayata geçirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Biz istiyoruz ki ihtiyacı olan hiçbir vatandaşımız kendisini garip hissetmesin. Hiçbir yaşlımız kendisini yalnız hissetmesin. Hiçbir anne çocuklarının ihtiyacını karşılayamadım ya da onlar aç kalacak diye üzülmesin diye bütün hemşehrilerimizle beraber bu tür projelerimize ağırlık veriyoruz. Bu anlayış ile Ramazan Ayı'nda da Kızılay ile işbirliği içerisinde, hem şehrimizdeki hemşehrilerimizle hem de şehir dışındaki hemşehrimizin desteğiyle bu aşevimizden 600 ailemize yaklaşık 4 bin vatandaşımızın evine tek tek kapılarına kadar sıcak yemek ulaştırılıyor. Bizlerde valilik olarak sosyal yardımlaşma vakfı kaynaklarımızdan geçen yıl yaklaşık 5 milyon Türk Lirası bu yıl da 8 milyon Türk Lirası gibi bir destekle bu projeyi beraber gerçekleştiriyoruz. Ben bu projeye destek verem hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Her gün bir hemşehrimiz bir veya iki gün bu mutfakta kaynayan kazanların masraflarını karşılıyor. Bunun gibi projelerimizi geliştirerek devam ettirme gayreti içerisindeyiz. Ben herkesin Ramazan Ayı'nı tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Ağrı'da İhtiyaç Sahiplerine Sıcak İftar - Son Dakika

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