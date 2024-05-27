AK Parti'den 27 Mayıs açıklaması - Son Dakika
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AK Parti'den 27 Mayıs açıklaması

AK Parti\'den 27 Mayıs açıklaması

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı tarafından 27 Mayıs 1960 darbesinin 64'ncü yıl dönümü dolayısıyla yapılan açıklamada, 27 Mayıs darbesinin milli iradeden kopan bir zihniyetin ürünü olarak vicdanlara, hukuka, tarihe ve insanlığa silinmez bir leke bıraktığı vurgulandı. Ayrıca, darbelere karşı mücadelenin devam edeceği ve demokrasi şehitlerinin anıldığı belirtildi.

27.05.2024 12:55
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AK Parti'den 27 Mayıs açıklaması

"27 Mayıs darbesi, milli iradeden kopan bir zihniyetin ürünü olarak vicdanlara, hukuka, tarihe ve insanlığa silinmez bir leke bırakmıştır"

İSTANBUL - AK Parti'den 27 Mayıs darbesinin 64. yıl dönümü nedeniyle açıklama yapıldı. İnsan Haklarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Burcu Özer Günaydın, "27 Mayıs darbesi, milli iradeden kopan bir zihniyetin ürünü olarak vicdanlara, hukuka, tarihe ve insanlığa silinmez bir leke bırakmıştır" dedi.

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı tarafından 27 Mayıs 1960 darbesinin 64'ncü yıl dönümü dolayısıyla 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması yapıldı. AK Parti İl Başkanlında düzenlenen programda konuşan İnsan Haklarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Burcu Özer Günaydın, "Türk demokrasisine ilk hançerin saplandığı toplum mühendisliğinin temelleri, Cumhuriyet döneminde gerçekleştirilen ilk darbe olan 27 Mayıs 1960 Askeri Darbesi ile atılmıştır. 27 Mayıs Darbesi, milli iradeden kopan bir zihniyetin ürünü olarak vicdanlara, hukuka, tarihe ve insanlığa silinmez bir leke bırakmıştır. Dönemin tek partili CHP yönetimiyle girdikleri seçim yarışında rekor oyla iktidara gelen Adnan Menderes ve yol arkadaşları, kısa süre içinde gerçekleştirdikleri projelerle Türkiye'ye çağ atlatmışlardır. Milletimizin milli ve manevi değerlerini Anadolu'dan silmeye çalışan CHP iktidarının anti-demokratik uygulamalarını izale etmiş, tek parti rejiminin en büyük ayıplarından 'Türkçe Ezan' uygulamasını kaldırarak Anadolu'nun Ezan-ı Muhammedi'ye olan özlemini gidermişlerdir. Devlet ve vatandaşın kuvvetli bağından rahatsız olanlar çeşitli yalan ve iftiralarla 1960 yılında, askerin namlusunun Çankaya Köşkü'ne çevrilmesini sağlamışlardır. Doğrudan millete savaş açan cuntacı zihniyet, demokratik yönetime anti-demokratik yöntemlerle el koyarak seçilmiş yöneticileri tutuklamış, tiyatrovari 'Yassıada Yargılamaları' ile masum insanları hukuk dışı şekilde idam etmiştir. İdam edilenler Milletin Vekilleri değil bilakis demokrasi ve milli iradeye olan inançlarıyla Türk Milleti olmuştur. Üzerinden yarım asırdan fazla geçmesine rağmen benzer bir senaryo da 15 Temmuz'da sahnelenmeye çalışılmıştır. Ancak milletimiz vakur duruşuyla, millet iradesi üzerinde tahakküm kurmak isteyenlerin oyunlarını 15 Temmuz'da son kez bozmuş; Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, 15 Temmuz'da demokrasi düşmanlarına en büyük dersi vermiştir. Bu vesile ile Türkiye'de darbe dönemlerinin kapandığını ve darbelere karşı mücadelemizi sürdüreceğimizi belirtiyor; demokrasi ve özgürlüklerin daim olması adına canlarını feda eden Adnan Menderes ile Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan olmak üzere tüm demokrasi şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Demokrasimize ve irademize düşman olan şer odaklarını hiçbir zaman unutmayacağız" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Demokrasi, AK Parti, İnsan Hakları, Genel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Genel AK Parti'den 27 Mayıs açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti'den 27 Mayıs açıklaması - Son Dakika
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