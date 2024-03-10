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Akdeniz'de 4.7 büyüklüğünde deprem

ANTALYA - Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan alınan bilgilere göre, Akdeniz'de Demre ilçesi açıklarında saat 16.55'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 35 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, ilçe merkezinde kısa süreli hissedildi. Deprem nedeniyle şu ana kadar olumsuz bir ihbar alınmadığı öğrenildi.