Ambulans Trafikte Zor Anlar Yaşadı

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Trafikte ilerlemekte güçlük çeken ambulansın zor anları kamerada

HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde emniyet şeridinin yanlış kullanımı ve trafik yoğunluğu nedeniyle sirenleri açık ambulans trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Antakya'da yaşanan trafik yoğunluğu kentte yaşayan vatandaşlara ve sağlık ekipleri başta olmak üzere acil müdahale ekiplerine zorluk yaşatmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde kent merkezi çevreyolunda sirenleri açık ambulans, emniyet şeridinin yanlış kullanımı nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Sürücüsünün sireni kullanmasına rağmen ambulansın trafikte ilerlemekte güçlük çektiği anlar kameraya yansıdı.