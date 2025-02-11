Anadolu Yakası'nda Kar Yağışı

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Anadolu Yakası'nın yüksek kesimleri beyaza büründü

İSTANBUL - İstanbul Anadolu Yakası'nda gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerde beyaz örtü oluşturdu. Aralıklarla devam eden yağış nedeniyle sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 90 seviyelerine ulaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul Anadolu Yakası'nda da gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkisini gösterdi. Özellikle Aydos Ormanı ve yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, beyaz örtü oluşturdu. Sabah saatlerinde aralıklarla devam eden yağış nedeniyle trafik yoğunluğu yüzde 90 seviyelerini gördü.