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Ankara'da 30 Ağustos Zafer Bayramı korteji

ANKARA - Ankara'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde; Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden Ulus'taki eski Meclis binasına kortej düzenlendi.

Başkentte 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri dolayısıyla düzenlenen korteje Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndan askerler ile çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Kortejde askeri birlikler, polis ekipleri, mehter takımı ile Osmanlı ve Cumhuriyet döneminden kıyafetler giyen askerler de yer aldı. TBMM tören alanında toplanan kortej, Atatürk Bulvarı'nı takiben Ulus'taki eski Meclis binasına kadar yürüdü.

Geçit töreni boyunca vatandaşlar, Türk bayraklarıyla polis ve askerlere sevgi gösterisinde bulunup, alkışladı. Rütbeli bir asker ise yol kenarında çocuklara Türk bayrağı armağan etti. Yürüyüş, Ulus'taki eski Meclis'in önünde son buldu.

"Kalbim çok güzel atıyor"

Korteji izlemeye gelen erkek çocuğu Mete Keskin, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün bu askerlerin yürüyüşünü izlemek için buradayım. Bunun adı 30 Ağustos. Seviniyorum ve içimde mutluluk var. Kalbim çok güzel atıyor. Çok heyecanlıyım" dedi.

"Ne kadar önemli olduğunu hissediyorum milletimizin"

Yağmur Ela Ulus ise yaptığı açıklamada, "İzlemeye ve askerlerimizi izlemeye geldim. Ne kadar önemli olduğunu hissediyorum milletimizin. Bugünün özelliği 30 Ağustos Zafer Bayramı. Annem, eniştem ve kuzenlerim ile geldim" ifadesini kullandı.

"Türkiye için dökülen kanları görüyorum"

Yiğit Ege Ulusoy ise "Türkiye için dökülen kanları görüyorum. Hepsine birer birer teşekkür ederim" kaydetti.