Ankara'da 30 Ağustos Zafer Bayramı korteji - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Ankara'da 30 Ağustos Zafer Bayramı korteji

Geniş Video İzle

Ankara'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde; Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden Ulus'taki eski Meclis binasına kortej düzenlendi. Başkentte 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri dolayısıyla düzenlenen korteje Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndan askerler ile çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı. Kortejde askeri birlikler, polis ekipleri, mehter takımı ile Osmanlı ve Cumhuriyet döneminden kıyafetler giyen askerler de yer aldı. TBMM tören alanında toplanan kortej, Atatürk Bulvarı'nı takiben Ulus'taki eski Meclis binasına kadar yürüdü. Geçit töreni boyunca vatandaşlar, Türk bayraklarıyla polis ve askerlere sevgi gösterisinde bulunup, alkışladı. Rütbeli bir asker ise yol kenarında çocuklara Türk bayrağı armağan etti. Yürüyüş, Ulus'taki eski Meclis'in önünde son buldu. "Kalbim çok güzel atıyor" Korteji izlemeye gelen erkek çocuğu Mete Keskin, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün bu askerlerin yürüyüşünü izlemek için buradayım. Bunun adı 30 Ağustos. Seviniyorum ve içimde mutluluk var. Kalbim çok güzel atıyor. Çok heyecanlıyım" dedi. "Ne kadar önemli olduğunu hissediyorum milletimizin" Yağmur Ela Ulus ise yaptığı açıklamada, "İzlemeye ve askerlerimizi izlemeye geldim. Ne kadar önemli olduğunu hissediyorum milletimizin. Bugünün özelliği 30 Ağustos Zafer Bayramı. Annem, eniştem ve kuzenlerim ile geldim" ifadesini kullandı. "Türkiye için dökülen kanları görüyorum" Yiğit Ege Ulusoy ise "Türkiye için dökülen kanları görüyorum. Hepsine birer birer teşekkür ederim" kaydetti.

30.08.2024 17:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da 30 Ağustos Zafer Bayramı korteji

ANKARA - Ankara'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde; Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden Ulus'taki eski Meclis binasına kortej düzenlendi.

Başkentte 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri dolayısıyla düzenlenen korteje Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndan askerler ile çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Kortejde askeri birlikler, polis ekipleri, mehter takımı ile Osmanlı ve Cumhuriyet döneminden kıyafetler giyen askerler de yer aldı. TBMM tören alanında toplanan kortej, Atatürk Bulvarı'nı takiben Ulus'taki eski Meclis binasına kadar yürüdü.

Geçit töreni boyunca vatandaşlar, Türk bayraklarıyla polis ve askerlere sevgi gösterisinde bulunup, alkışladı. Rütbeli bir asker ise yol kenarında çocuklara Türk bayrağı armağan etti. Yürüyüş, Ulus'taki eski Meclis'in önünde son buldu.

"Kalbim çok güzel atıyor"

Korteji izlemeye gelen erkek çocuğu Mete Keskin, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün bu askerlerin yürüyüşünü izlemek için buradayım. Bunun adı 30 Ağustos. Seviniyorum ve içimde mutluluk var. Kalbim çok güzel atıyor. Çok heyecanlıyım" dedi.

"Ne kadar önemli olduğunu hissediyorum milletimizin"

Yağmur Ela Ulus ise yaptığı açıklamada, "İzlemeye ve askerlerimizi izlemeye geldim. Ne kadar önemli olduğunu hissediyorum milletimizin. Bugünün özelliği 30 Ağustos Zafer Bayramı. Annem, eniştem ve kuzenlerim ile geldim" ifadesini kullandı.

"Türkiye için dökülen kanları görüyorum"

Yiğit Ege Ulusoy ise "Türkiye için dökülen kanları görüyorum. Hepsine birer birer teşekkür ederim" kaydetti.

Kaynak: İHA

Atatürk Bulvarı, Jandarma, Osmanlı, Türkiye, ulusoy, Ankara, Ulus, Ege, Genel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Ankara'da 30 Ağustos Zafer Bayramı korteji - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:18 30 Ağustos töreninde tartışma yaratan görüntü Atatürk anıtının önünde elleri arkada bekledi 30 Ağustos töreninde tartışma yaratan görüntü! Atatürk anıtının önünde elleri arkada bekledi
15:40 Diyanet İşleri Başkanlığı, Cuma Hutbesi’nde Atatürk’ün adını anmadı Diyanet İşleri Başkanlığı, Cuma Hutbesi'nde Atatürk'ün adını anmadı
14:24 YKS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı: Gençler Üniversiteleri İncelemeye Başladı YKS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı: Gençler Üniversiteleri İncelemeye Başladı
14:15 UEFA Avrupa Ligi’nde Temsilcilerimizin Rakipleri Belli Oldu UEFA Avrupa Ligi'nde Temsilcilerimizin Rakipleri Belli Oldu
13:19 Son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satıldığı market şubesi kapatıldı Son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satıldığı market şubesi kapatıldı
09:29 Dilruba Kayserilioğlu tutukluluğundan sonra gece saatlerinde tahliye edildi Dilruba Kayserilioğlu tutukluluğundan sonra gece saatlerinde tahliye edildi
09:00 Suç örgütü lideri Binali Camgöz, Karadağ’dan Türkiye’ye getirildi Suç örgütü lideri Binali Camgöz, Karadağ'dan Türkiye'ye getirildi
08:55 Biran Damla Yılmaz, Sandık Kokusu dizisinden ayrıldı Biran Damla Yılmaz, Sandık Kokusu dizisinden ayrıldı
08:45 Arda Güler, Real Madrid’in beraberlik golünü getirdi Arda Güler, Real Madrid'in beraberlik golünü getirdi
08:06 Bu destan asla unutulmayacak Kurtuluş Savaşı’nın dönüm noktası: 30 Ağustos Bu destan asla unutulmayacak! Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası: 30 Ağustos
08:01 Saçları beyazladı Necati Şaşmaz’ın son halini gören şaşkınlığını gizleyemedi Saçları beyazladı! Necati Şaşmaz'ın son halini gören şaşkınlığını gizleyemedi
00:47 Narin’in ağabeyi serbest bırakıldı Narin'in ağabeyi serbest bırakıldı
23:15 TCMB, zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti TCMB, zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti
22:51 Beşiktaş, Lugano’yu 5-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi’nde lig aşamasına kaldı Beşiktaş, Lugano'yu 5-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kaldı
22:49 Trabzonspor, St. Gallen’e penaltılarda elenerek Avrupa defterini kapattı Trabzonspor, St. Gallen'e penaltılarda elenerek Avrupa defterini kapattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2024 17:32:50. #1.13#
SON DAKİKA: Ankara'da 30 Ağustos Zafer Bayramı korteji - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement