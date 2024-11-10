Elmadağ'da 300 Öğrenci Atatürk'ü Andı

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Ankara'da 300 ilkokul öğrencisi koro halinde Atatürk'ü andı

ANKARA - Ankara'nın Elmadağ ilçesinde Şehit Ersin Utlu İlkokulu'ndan 300 öğrenci Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 86'ncı yılı dolayısıyla hep bir ağızdan şiir okudu.

Elmadağ'da Şehit Ersin Utlu İlkokulu'nun 300 öğrencisi 10 Kasım'da Atatürk'ü andı. Öğrenciler, bir koro halinde "Cumhuriyet güneşi, yaşatır memleketi" şiirini söyledi.

Mikrofon kullanmadan hep bir ağızdan çıkan cümleler okulun çevresinde yankılandı.

Öğrenciler, okudukları şiirde şunları kaydetti:

"Cumhuriyet güneşi

yaşatır memleketi

yıkılmaz bu vatan

bölünmez inan

Atamdan kalan bu armağan

seni yazdık kalplerimize

sevdamız sonsuzluğa diye

son nefesimi veririm ben

Türkiyem diye diye.