Elmadağ'da 300 Öğrenci Atatürk'ü Andı

Ankara'da 300 ilkokul öğrencisi koro halinde Atatürk'ü andı
ANKARA - Ankara'nın Elmadağ ilçesinde Şehit Ersin Utlu İlkokulu'ndan 300 öğrenci Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 86'ncı yılı dolayısıyla hep bir ağızdan şiir okudu.
Elmadağ'da Şehit Ersin Utlu İlkokulu'nun 300 öğrencisi 10 Kasım'da Atatürk'ü andı. Öğrenciler, bir koro halinde "Cumhuriyet güneşi, yaşatır memleketi" şiirini söyledi.
Mikrofon kullanmadan hep bir ağızdan çıkan cümleler okulun çevresinde yankılandı.
Öğrenciler, okudukları şiirde şunları kaydetti:
"Cumhuriyet güneşi
yaşatır memleketi
yıkılmaz bu vatan
bölünmez inan
Atamdan kalan bu armağan
seni yazdık kalplerimize
sevdamız sonsuzluğa diye
son nefesimi veririm ben
Türkiyem diye diye.
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