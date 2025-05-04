Antakya Simidi Coğrafi Tescil Aldı - Son Dakika
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Genel

Antakya Simidi Coğrafi Tescil Aldı

Antakya simidi, tescil belgesi aldı. Fırın ustası Çokluk, bunun umut verici olduğunu belirtti.

04.05.2025 23:54
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Tescilli lezzet Antakya simidi şekli ve tadıyla dikkat çekiyor

Fırın Ustası Ümit Çokluk: "Bizim için Antakya simidi bir umuttur ve coğrafi tescil belgesi alması bizi çok mutlu etti"

HATAY - Gastronomi şehri Hatay'ın tescilli lezzeti olan Antakya simidi, katkı maddesi kullanılmadan bölgeye özgü baharatlarla yapımı ve şekliyle diğer simitlerden ayrılarak coğrafi tescil belgesi aldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkıma uğrayan Hatay'da yaralar sarılmaya devam ediyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın göreve gelmesiyle birlikte başlayan ihya sürecinde kentin kültürü de unutulmadı ve önemli çalışmaların adımları atıldı. Hatay Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Mustafa Örgüt öncülüğünde gastronomi şehrinin lezzetlerinin tescillenmesi için çalışma başlatılmıştı. Bölgeye özgü olan lezzetlerin sayısı 6 Şubat öncesi 25'ken Hatay Valiliğinin girişimleriyle bu sayı 45'e çıkarıldı. Hataylıların vazgeçilmez lezzetlerinden olan Antakya simidi, yapılan başvuru sonrası için Türk Patent Enstitüsü ve Marka Kurumu'ndan coğrafi tescil işaret belgesi almıştı. Antakya simidi; içerisinde hiçbir katkı maddesi olmadan yapımı ve şekliyle de diğer simitlerden ayrılarak insanların damaklarında tat bırakıyor.

"Bizim için Antakya simidi bir umuttur ve coğrafi tescil alması bizi çok mutlu etti"

Yöresel ürünlerin tescillenmesinin Hataylıları için gurur verici olduğunu ifade eden fırın ustası Ümit Çokluk, "Biz burada Antakya simidini üretiyoruz. Burada her şeyi yapıyoruz ama bizim ana maddemiz Antakya simididir. Biz burada üçüncü nesil olmak üzere Antakya simidini yapmaktayız. Yaklaşık 40 yıldır buranın en eski fırınlardan olan yerde orijinal Antakya simidini yapıyoruz. Geçmişten bu yana hiçbir zaman orijinalliği bozmadık ve hala devam ediyor. Aslında sırrı bizde kalsın çünkü Antakya simidini şu an herkes yapabilir. Evde bile yapabilirsiniz ama orijinalini herkes yapamaz. Simidin içinde; Tuz bile yok, katkı maddesi yok, şeker yok ve yağ yok. Bizim için Antakya simidi zaten bir umuttur. Antakya simidinin coğrafi tescil alması bizi çok mutlu etti. Antakya simidinin coğrafi tescil alması, şehir dışında bizim hemşerilerimiz herkes çok mutlu oldu. Her gelen şehrimize Antakya simidi yemek istiyor. Bundan bir tane yedikten sonra bir daha dışarıdan gelen insan bile sadece Antakya simidini yemek istiyor. Antakya simidi ve külçemizde tescillendi. Antakya sadece künefeden ibaret değil. Bu da bizim için gurur verici oldu" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Antakya Simidi Coğrafi Tescil Aldı - Son Dakika

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