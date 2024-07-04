Ataşehir'de martıyı kurtaran İETT şoförü o anları anlattı - Son Dakika
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Genel

Ataşehir'de martıyı kurtaran İETT şoförü o anları anlattı

Ataşehir'de seyir halindeki İETT otobüsüne çarpan martıyı kurtaran İETT şoförü Aydın Aktürk, martının durumunu anlattı ve onu Ataşehir Belediyesi'ne teslim ettiğini söyledi.

04.07.2024 19:43
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Ataşehir'de martıyı kurtaran İETT şoförü o anları anlattı

İSTANBUL - Ataşehir'de seyir halindeki İETT otobüsüne çarpan martıyı kurtaran otobüs şoförü Aydın Aktürk, "Baygın bir şekildeydi. Aracımda bulunan suyu kafasına döktüm ve içirdim. Bir müddet sonra kendine geldi. Aracımda misafir ettim. Diğer hayvanlardan zarar görmesin diye orada bırakmak istemedim. Ataşehir Belediyesi'ndeki yetkililere teslim ettim" dedi.

İstanbul'un Ataşehir İlçesi'nde 1 Temmuz 2024 tarihinde seyir halinde olan ve Üsküdar - Dumlupınar seferini yapan İETT otobüsünün tabelasına çarpan martıyı İETT şoförü Aydın Aktürk kurtarmıştı. Martıyı tedavisi için Ataşehir Belediyesi Veteriner Müdürlüğü'ne teslim eden otobüs şoförü Aydın Aktürk o gün yaşadıklarını anlattı.

"Aracımda misafir ettim"

Martıyı kurtaran otobüs şoförü Aydın Aktürk, "Seyir halinde ilerliyordum. Bir anda kuş çarptı aracın ön tarafına. Sonra ne olduğunu anlayabilmek için ayna tarafından baktım. Araçtan kontrollü bir biçimde indim. Martı yavrusuymuş. Onu oradan aldım. Baygın bir şekildeydi. Martı gözlerini açıp kapatmıyordu. Ben de aracımda bulunan suyu kafasına döktüm ve içirdim. Bir müddet sonra kendine geldi. Aracımda misafir ettim. Biraz baygın duruyordu. Martıyı kendi haline bırakmak istedim ama belirli bir seviyeden sonra sırt üstü düştü. Devam edemedim. Orada bırakmak istemedim. Yabani diğer hayvanlardan zarar görmesin diye. Tekrar araca koydum. Durumu yetkililere bildirdim. Mesaim bittikten sonra Ataşehir Belediyesi'ndeki hayvan barınağı yetkilileri ile iletişim kurdum. Mobil ekip geldi. Kendilerine teslim ettim, martının rehabilitasyonu için. Bakımdan sonra doğaya bırakacaklarını söylediler' dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Ataşehir'de martıyı kurtaran İETT şoförü o anları anlattı - Son Dakika

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