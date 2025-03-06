Baba, 7 Aydır Kayıp Oğlunun Peşinde - Son Dakika
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Baba, 7 Aydır Kayıp Oğlunun Peşinde

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Şanlıurfa'da kaybolan oğlu için evlat nöbetine katılan baba, umudunu kaybetmediğini belirtti.

06.03.2025 15:54
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Şanlıurfa'da 7 aydır oğlundan haber alamayan baba Diyarbakır'da evlat nöbetine katıldı

Diyarbakır'da 381'inci aile evlat nöbetine katıldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da eski HDP il binası önündeki evlat nöbetine 381'inci aile katıldı.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin evlat mücadelesi aralıksız devam ediyor. Şanlıurfa'da çalışan 25 yaşındaki Abdullah Kazaylek, 2024 yılında kayboldu. Baba Remezan Kazaylek, oğlundan 7 aydır haber alamadığını belirterek, "Oğlum Şanlıurfa'da çalışıyordu, oraya kayboldu, nereye gittiğini bilmiyorum. Oğlum için Irak'a gittim. Orada da dilekçe ve kayıp ilanı verdim. Dağa gitmişse teslim olsun, çalışıyorsa desin baba ben buradayım, gidip göreyim. Ölüm haberini bile olsa oğlumdan haber almak istiyorum. Çocuğum için her şeyi yapmaya hazırım. Çözüm süreci içinde umudum var" dedi.

Öte yandan, şu ana kadar 60 örgüt mensubu teslim olup ailesine kavuştu.

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Diyarbakır, Şanlıurfa, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Genel, Baba, Son Dakika

Son Dakika Genel Baba, 7 Aydır Kayıp Oğlunun Peşinde - Son Dakika

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