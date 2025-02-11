Başakşehir'de Kar Eğlencesi

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Başakşehir'de öğrencilerin kar sevinci böyle görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul Başakşehir'de öğrenciler okulların tatil olmasını kar topu oynayarak kutladı. Çocukların eğlenceli anları havadan görüntülendi.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı bazı ilçelerde yolları beyaza bürüdü. İstanbul Valiliği Başakşehir'de okulları tatil etti. Öğrenciler okulların tatil olmasını kartopu oynayarak kutladı. Öğrencilerin eğlenceli anları havadan görüntülendi.