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Başkan Aktaş meşalelerle karşılandı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Alinur Aktaş, Cumhur İttifakı bayrağını tekrar Bursa'nın gönderine çekeceklerini söyledi. Aktaş, Bursa girişinde meşalelerle karşılandı ve coşkuyla karşılandı. Aktaş, vatandaşlara seslenerek birlik ve beraberliğin önemini vurguladı. Ayrıca, belediye başkanlığının bir emanet olduğunu belirterek, bu emanete sahip çıkacaklarını ifade etti.

Başkan Aktaş meşalelerle karşılandı
08.01.2024 - 00:32,
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Başkan Aktaş meşalelerle karşılandı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Alinur Aktaş:

"İnşallah Cumhur İttifakı bayrağını tekrar Bursa'nın gönderine hep birlikte çekeceğiz"

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Alinur Aktaş, "İnşallah 31 Mart gününe kadar, 83 gün boyunca, en az uyku ve dinlenmeyle sizlerle beraber inşallah Cumhur İttifakı bayrağını tekrar Bursa'nın gönderine hep birlikte çekeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının mevcut Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş olduğunu açıklamasının ardından Aktaş, Bursa girişinde meşalelerle karşılandı. Davullu zurnalı karşılanan Aktaş, oluşturulan meşale koridorundan da gelenleri selamlayarak geçti. Araçlardan yükselen 'Yarınlara Güleceğiz' şarkısıyla coşku tavan yaptı.

Kendisini karşılayan vatandaşlara seslenen Başkan Aktaş, daha sonra Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezini bekleyenlerle buluştu. Yüzlerce vatandaşın büyük sevgi seliyle karşılanan Aktaş, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaklaşık yarım görüştük. Orada özellikle şunun altını çizdi, 'Biz Cumhur İttifakı içirişinde bir gayemiz var. Biz zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Birlik ve beraberlik içerisindeyiz. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile gece gündüz bunu münazara ediyoruz. Biz bu zor coğrafyada bu ülkenin bekası için bir araya geldi. Bir birimizin hukukunu gözeterek el birliği ile hareket etmeliyiz.' diye iletti. Bildiğiniz gibi yerel seçim süreci başladı. CHP, İYİ Parti ve diğerleri eskiden Millet İttifakıydılar. Ama 14-28 Mayıs'ta foyaları döküldü. Artık bir araya gelemiyorlar. Birbirlerine laflar söylüyorlar. Bizim onlarla işimiz yok. Bizim bu vatanın birliği ve beraberliğiyle rengini şehitlerin kanından alan bayrağımıza sahip çıkmayla, bu zor coğrafyada bekamızı sağlamak için canımızı dişimize takmak gibi bir derdimiz var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket'in bilge lideri Dr. Devlet Bahçeli bir araya geldiler. Günlerce istişareler yaptı. Bugün hepinizin bildiği gibi bazı illerimizin, büyükşehrimizin belediye başkan adayları açıklandı. Nasip olursa, 15 Ocak tarihinde illerimizin tamamı bitecek ve nasip olursa da ay sonuna kadar bütün ilçeleri AK Parti'den Milliyetçi Hareket Partisi'nden veya ittifakla hareketlenen yerlerden tamamı açıklanmış olacak. Türkiye'de hepinizin bildiği gibi bin 392 tane belediye var. Bizim yaşadığımız şey bu en önemli belediyelerden bir tanesi. Türkiye'nin dördüncü büyük şehir. Her bir ilçemizin ayrı bir kıymeti var. Gerçekten zor dönemlerden geçiyoruz. Dolayısıyla bu dönemde birlik ve beraberlik çok önemli" diye konuştu.

Belediye başkanlığı bir emanet olduğunu belirten Aktaş, "Allah biliyor ki bakmayın BUSKİ'deki olaylarla ilgili konuşulanlara. Birkaç gün içerisinde gereken açıklamayı yapacağım. İlk gününden itibaren, mali polisin hepsini devreye koyduk. Maşallah rakamı atıp atıp kendilerine göre büyütenler ve buradan genel müdürüme, bana ve tabii ki partide de laf söylemeye çalışanlara buradan birşeyi ifade etmek istiyorum. Bu millet bizi de biliyor. Sizi de biliyor. Allah'a hamd olsun. Tüyü bitmemiş yetimin hakkına asla ve asla tenezzül etmedik. Bundan sonra tenezzül etmeyiz. Kıymetli kardeşlerim tenezzül edenler olursa bakın huzurunuzda söylüyorum. Babamın oğlu olsun, kendi evladım olsun. Vallahi tanımam. Billahi tanımam. Dolayısıyla yapılanlar kanun nezdinde bir bir takip edilecektir. Velhasıl bu bir emanettir. Omuzumuzdaki büyüktür. Ama ne olursunuz şunu bilin ki bu emanet sadece. kardeşinize değil, bu emanet il başkanlarımıza, milletvekillerimize, parti büyüklerimize, gençlik kollarımıza, kadın kollarımıza vatan, devlet, bayrak, millet diyen sizlere emanet edilmiş bu emanet. Dolayısıyla emanete el birliğiyle hep beraber sahip çıkacağız inşallah. İnşallah 31 Mart gününe kadar, 83 gün boyunca, en az uyku ve dinlenmeyle sizlerle beraber inşallah Cumhur İttifakı bayrağını tekrar Bursa'nın gönderine hep birlikte çekeceğiz" diye konuştu.

MHP Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin, "Milliyetçi ve ülkücü hareket olarak bütün Bursa teşkilatlarıyla canla, başla en hasbi duygularla Cumhur İttifakını 17 ilçede 17, birde büyükşehir olmak üzere 18 yapmalıyız. Bin yıllık Anadolu coğrafyasında varlığımızı binlerce yıl daha devam ettirmeye varmıyızı. Zafer ülkü kaynağının bir çeşmesidir. Zafer bir çok gönüllerin birleşmesidir. Mazluma karşı rabia gibi, zalime karşı bozkurt gibi duracağız" dedi.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, "Biz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994 yılında başlattığı 'artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' sözünü 30 yıldır Türkiye'ye birlik beraberlik getirdik. İnşallah bundan sonraki sürede de milletimizin gönlüne girmek için kapı kapı dolaşıp hizmetlerimizi anlatacağız. Anlımız ak, gönlümüz rahat. Çünkü hizmetten başka hiçbir şey yapmadık. Biz sadece belediyecilik olarak görmüyoruz. Milletimizden gelenleri milletimize kazandırmak için çalışıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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