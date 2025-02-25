Batman ve Örümcek Adam İstanbul'da

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İstanbul Boğazı'nda "Batman" sörf yaparken "Örümcek Adam" skuter kullandı

İSTANBUL - İstanbul Bebek sahilinde bir kişi Batman kıyafetiyle sörf yaptı. Bu sırada Örümcek Adam kostümü giyen başka bir kişi ise skuter kullandı. "Batman" ile "Örümcek Adam"ın aynı karede yer alması renkli görüntüler oluşturdu.

Beşiktaş Bebek sahilinde bir vatandaş, Batman kıyafetiyle sörf yaptı. O esnada rıhtımdakilerin de sörf yapan Batman'i cep telefonu kamerasına kaydettiği görüldü. Ayrıca Örümcek Adam kostümüyle skuter kullanan başka bir kişi de görüntüye girdi. "Batman ile Örümcek Adam"ın aynı karede yer alması renkli görüntüler oluşturdu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.