Bayraktar TB3'ten Tarihi Uçuş - Son Dakika
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Genel

Bayraktar TB3'ten Tarihi Uçuş

Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3'ün kısa pistli gemilerden yaptığı tarihi uçuşu sosyal medyada paylaştı.

20.11.2024 17:45
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Selçuk Bayraktar tarihi uçuşu sosyal medya hesabından paylaştı

-Paylaşımda Bayraktar'ın TCG Anadolu gemisi personeli ile yaptığı konuşma da yer aldı

İSTANBUL - Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3'ün tarihi uçuşunu sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımda Bayraktar'ın TCG Anadolu gemisindeki Baykar personeli ile yaptığı konuşma da yer aldı.

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB3, kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş testini başarıyla tamamlayarak, havacılık tarihinde bir ilke imza attı. Bayraktar TB3, TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden iniş ve kalkış yapabilen dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı oldu. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından tarihi uçuşu paylaştı. Paylaşımda Bayraktar'ın TCG Anadolu gemisindeki Baykar personeli ile konuşması ve mürettebata teşekkürü de yer aldı.

"Gemi komutanımıza, oradaki mürettebata da şükranlarımızı iletiyorum"

Selçuk Bayraktar paylaşımında, "Kısa pistli bir gemiden kalkıp sonrasında da iniş yapan ilk SİHA oldu. Bayraktar TB3 vatanımıza milletimize hayırlı uğurlu olsun, tebrik ediyorum hepinizi. Harika bir kalkış oldu. Harika bir iniş oldu. Gemi komutanımıza, oradaki mürettebata da şükranlarımızı iletiyorum. İnşallah bundan sonra da aynı şekilde artan bir ivmeyle uçuşlarımız devam edecek. Emeğinize, yüreğinize sağlık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Bayraktar TB3'ten Tarihi Uçuş - Son Dakika

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