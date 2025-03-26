Bayram Sofralarının Vazgeçilmezi Badem Şekeri - Son Dakika
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Genel

Bayram Sofralarının Vazgeçilmezi Badem Şekeri

Elazığ'da Ramazan Bayramı için badem şekerinin üretimi başladı, talep arttı.

26.03.2025 14:44
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Bayram sofralarının vazgeçilmezi 'beyaz altın' için kazanlar dönmeye başladı

ELAZIĞ - Elazığ'ın yöresel lezzeti olan badem şekeri, Ramazan Bayramı'nda da sofradaki yerini alarak damakları tatlandırmaya devam edecek.

Elazığ'da sofraların vazgeçilmezi badem şekeri, her sene olduğu gibi bu sene de Ramazan ayında yoğun ilgi görüyor. Ramazan Bayramının yaklaşmasıyla birlikte, bayram sofrasında yer alacak olan badem şeker için kazanlar dönmeye başladı. Yapılışında, doğal pancar şekeri ve Elazığ'ın yerli bademin kullanıldığı badem şekeri, yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından titizlikle paketlenerek satışa hazır hale getiriliyor.

Esnaf, İrfan Açıkoğlu, "Badem şekerimiz Ramazan aylarımızın vazgeçilmezidir. Ramazan aylarında daha yoğun talep gören bir ürünümüzdür. Yapılışında doğal pancar şekeri, Elazığ'ın yerli bademini kullanıp, belli bir ölçüde yaparak badem şekerini hazırlıyoruz. Yaklaşık 1 saat kavrulma, 1 buçuk saatte kaplama düzeni mevcut. Badem şekerinin hazırlanışı ortalama 3 saate yakın sürüyor. İnsanların kan değerini dengelemesi için iftardan sonra hafif bir tatlı niyetine tüketiliyor. Elazığ halkı bu lezzeti oldukça seviyor. 11 ay boyunca yaptık Ramazan ayı gelmesiyle birlikte talep daha da arttı. Kilogram fiyatı ise 250 lira. İl dışına da kargo ile gönderiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Ramazan Bayramı, Alışveriş, Ekonomi, Güncel, Elazığ, Genel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Genel Bayram Sofralarının Vazgeçilmezi Badem Şekeri - Son Dakika

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