Bayram Yolculuğunda TEM'de Yoğunluk

Tatilciler erkenden yola çıktı, TEM'de akıcı yoğunluk oluştu

KOCAELİ - Kurban Bayramı tatili dolayısıyla erkenden yola çıkmaya başlayan sürücüler, TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde yoğunluk oluşturdu.

Bayram tatilini memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, erkenden yola çıkmaya başladı. Perşembe günü başlayacak bayram tatil öncesi bazı vatandaşlar bugünden yola çıktı. TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde zaman zaman yoğunluk oluştu. Oluşan yoğunluk, havadan görüntülendi. Güzergahta görev yapan trafik, jandarma ve karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yürütüyor.