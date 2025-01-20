Bodrum\'da Su Hattı Patladı

Genel

Teklif dahi yapılmış! Galatasaray\'a hiç olmadığı kadar yakın

Yeni transfer geldiği gibi gidiyor

Emekli polis arazi anlaşmazlığı yüzünden kardeş katili oldu

Bodrum'da ana su hattı bomba gibi böyle patladı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesi Yahşi Mahallesi'nde ana su isale hattında patlama meydana geldi. Patlama anı güvenlik kameralarına yansırken, tonlarca su boşa aktı, asfalt yarıldı ve yolda dev bir çukur oluştu.

Olay, saat 14.00 sıralarında Kargı Caddesi'nde yaşandı. Şiddetli patlama nedeniyle bölgedeki bir site içerisindeki evi su bastı, taş ve asfalt yığınları sitenin giriş kapısını kapladı. Denize akan çamurlu su, kıyıdaki suyun rengini kahverengiye çevirdi.

Zabıta ekipleri trafik akışını kontrollü şekilde sağlarken, MUSKİ ekipleri patlayan hattı onarmak için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, patlama sırasında park halindeki bir otomobildeki kişinin aracı hızla bölgeden uzaklaştırmaya çalıştığı ve çevredeki iki vatandaşın otomobile doğru koştuğu anlar yer aldı.