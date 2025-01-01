Bodrum'da Yeni Yıla Denizde Merhaba - Son Dakika
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Bodrum'da Yeni Yıla Denizde Merhaba

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Bodrum'da 2025'in ilk günü deniz keyfi sürerken, hava 19, deniz suyu 22 dereceye ulaştı.

01.01.2025 19:19
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Bodrum'da yeni yılın ilk günü deniz keyfi

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2025'in ilk günü denize giren vatandaşlar renkli görüntülere sahne oldu. Öğle saatlerinde güneşin etkisiyle 19 dereceye ulaşan hava sıcaklığı ve 22 derece olan deniz suyu sıcaklığını fırsat bilen bir grup vatandaş, yeni yıla denizde "merhaba" dedi.

Türkiye'nin pek çok şehrinde kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürürken, Bodrum'daki yaz havasını andıran görüntüler, çevredeki vatandaşları şaşırttı. Denize girenlerin keyifli anları, görenleri adeta kıskandırdı. Tatilciler ve Bodrum sakinleri, yeni yılın ilk gününde güzel havayı değerlendirmenin mutluluğunu yaşadı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Bodrum'da Yeni Yıla Denizde Merhaba - Son Dakika

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