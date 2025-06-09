Bodrum'dan 15 Bin Araç Çıktı

Bodrum'da bayram dönüşü yoğunluğu: 24 saatte 15 binden fazla araç çıkış yaptı

MUĞLA - Kurban Bayramı tatilinde yoğun ziyaretçi akınına uğrayan Muğla'nın Bodrum ilçesinde, dönüş yolculuğu başlarken, son 24 saat içinde Bodrum'dan 15 binden fazla aracın çıkış yaptığı öğrenildi.

Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte, ilçeden ayrılmak isteyen tatilciler yollara döküldü. Bodrum'un bayram tatili boyunca nüfusunun katbekat arttığı ve otellerde doluluk oranlarının üst seviyelere ulaştığı bildirildi. Tatil boyunca hem deniz hem kara trafiğinde hareketlilik yaşanırken, dönüş gününde yoğunluk daha da arttı. Bodrum- Milas karayolunda trafik yoğunluğu dikkat çekerken, son 24 saat içinde Bodrum'dan 15 binden fazla aracın çıkış yaptığı öğrenildi. İlçede araç trafiğinde zaman zaman uzun kuyruklar oluşturdu. Trafik ekipleri ise hem güvenlik hem de akıcılık açısından gerekli tedbirleri aldı.