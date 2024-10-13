Bosphorun10K Koşusu İstanbul'da Heyecanla Gerçekleşti

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Boğaz'ın en renkli koşu etkinliği Bosphorun10K spor ve eğlenceyi bir araya getirdi

İSTANBUL - İstanbul'un en keyifli koşu rotalarından biri olan Bosphorun10K, Beşiktaş Belediyesi ev sahipliğinde düzenlendi. Bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen koşu etkinliğine Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından gelen sporcular, birincilik için kıyasıya mücadele etti.

Beşiktaş Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen Bosphorun10K koşu etkinliği gerçekleştirildi. Kuruçeşme - Bebek - Çırağan Sarayı rotasında gerçekleştirilen 10 kilometrelik parkurda, sporcular kazanmak için kıyasıya mücadele etti. Bosphorun 10K Koşusu İstanbul'un en özel destinasyonlarından birinde sporseverleri buluşturdu. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından yüzlerce sporcu, Boğaz'ın eşsiz manzarası eşliğinde rekabetin tadını çıkardı. Yaklaşık 2 bin sporcunun katıldığı Bosphorun 10K ve Spor Festivali'nde birbirinden renkli spor etkinlikleri de gerçekleşti. Kadınlar ve erkeklerde 10 farklı yaş kategorisinde ödüllerin verildiği yarışta, genel klasmanda dereceye giren isimler büyük alkış topladı. Kadınlar genel klasmanda Dilay Yıldızhan birinci, Damla Çelik ikinci ve Özge Çolak üçüncü oldu. Erkeklerde ise Abdullah Tuğluk birinciliği, Halil Yaşın ikinciliği ve Doğa Nalbantoğlu üçüncülüğü elde etti. Bosphorun, İstanbul Maratonu için son hazırlık koşusu olarak da dikkat çekiyor. Katılımcılar, etkinlik sonunda aldıkları sertifikalarla İstanbul Maratonu'na kayıt yaptırma hakkı kazandı ve böylece Bosphorun, maraton koşucuları için önemli bir yol yarışı olarak ön plana çıktı.

"Emeklerimizin karşılığını aldık"

Genel Klasman Kadınlar Kategorisi'nde koşuyu birinci olarak tamamlayan Dilay Yıldızhan, "Birinci olduğum için çok mutluyum. Antrenörüm ile beraber çok çalıştık. Emeklerimizin karşılığını aldık diyebilirim" dedi.

"Hava, ortam ve parkur güzel, bana da koşmak kaldı"

Genel Klasman Erkekler Kategorisi'nde birinci olan Abdullah Tuğluk ise, "Milli sporcu olarak asıl branşım 3 bin metre engelli koşusu. Bugün de burada 10 kilometrelik koştum. Hava, ortam ve parkur güzel, bana da koşmak kaldı. Bende koşup birinci oldum" diye konuştu.

Bosphorun10K Koşusu, hem sporseverlerden hem de katılımcılardan büyük ilgi gördü ve Beşiktaş'ı bir kez daha sporun merkezi haline getirdi.