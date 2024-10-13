Bosphorun10K Koşusu İstanbul'da Heyecanla Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Bosphorun10K Koşusu İstanbul'da Heyecanla Gerçekleşti

Geniş Video İzle

İstanbul Boğazı'nın eşsiz manzarası eşliğinde düzenlenen Bosphorun10K koşu etkinliği, yüzlerce sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Kadın ve erkekler genel klasmanında birinciliği elde eden sporcular büyük alkış topladı.

13.10.2024 13:56  Güncelleme: 14:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Boğaz'ın en renkli koşu etkinliği Bosphorun10K spor ve eğlenceyi bir araya getirdi

İSTANBUL - İstanbul'un en keyifli koşu rotalarından biri olan Bosphorun10K, Beşiktaş Belediyesi ev sahipliğinde düzenlendi. Bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen koşu etkinliğine Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından gelen sporcular, birincilik için kıyasıya mücadele etti.

Beşiktaş Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen Bosphorun10K koşu etkinliği gerçekleştirildi. Kuruçeşme - Bebek - Çırağan Sarayı rotasında gerçekleştirilen 10 kilometrelik parkurda, sporcular kazanmak için kıyasıya mücadele etti. Bosphorun 10K Koşusu İstanbul'un en özel destinasyonlarından birinde sporseverleri buluşturdu. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından yüzlerce sporcu, Boğaz'ın eşsiz manzarası eşliğinde rekabetin tadını çıkardı. Yaklaşık 2 bin sporcunun katıldığı Bosphorun 10K ve Spor Festivali'nde birbirinden renkli spor etkinlikleri de gerçekleşti. Kadınlar ve erkeklerde 10 farklı yaş kategorisinde ödüllerin verildiği yarışta, genel klasmanda dereceye giren isimler büyük alkış topladı. Kadınlar genel klasmanda Dilay Yıldızhan birinci, Damla Çelik ikinci ve Özge Çolak üçüncü oldu. Erkeklerde ise Abdullah Tuğluk birinciliği, Halil Yaşın ikinciliği ve Doğa Nalbantoğlu üçüncülüğü elde etti. Bosphorun, İstanbul Maratonu için son hazırlık koşusu olarak da dikkat çekiyor. Katılımcılar, etkinlik sonunda aldıkları sertifikalarla İstanbul Maratonu'na kayıt yaptırma hakkı kazandı ve böylece Bosphorun, maraton koşucuları için önemli bir yol yarışı olarak ön plana çıktı.

"Emeklerimizin karşılığını aldık"

Genel Klasman Kadınlar Kategorisi'nde koşuyu birinci olarak tamamlayan Dilay Yıldızhan, "Birinci olduğum için çok mutluyum. Antrenörüm ile beraber çok çalıştık. Emeklerimizin karşılığını aldık diyebilirim" dedi.

"Hava, ortam ve parkur güzel, bana da koşmak kaldı"

Genel Klasman Erkekler Kategorisi'nde birinci olan Abdullah Tuğluk ise, "Milli sporcu olarak asıl branşım 3 bin metre engelli koşusu. Bugün de burada 10 kilometrelik koştum. Hava, ortam ve parkur güzel, bana da koşmak kaldı. Bende koşup birinci oldum" diye konuştu.

Bosphorun10K Koşusu, hem sporseverlerden hem de katılımcılardan büyük ilgi gördü ve Beşiktaş'ı bir kez daha sporun merkezi haline getirdi.

Kaynak: İHA

İstanbul Boğazı, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Genel Bosphorun10K Koşusu İstanbul'da Heyecanla Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:13 Meteoroloji’den 10 il için sarı kodlu uyarı: Kar yağışı 10 santimi bulacak Meteoroloji'den 10 il için sarı kodlu uyarı: Kar yağışı 10 santimi bulacak
12:16 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: 31 ildeki 3 bin 400 büyük şirket izaha davet edilecek Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: 31 ildeki 3 bin 400 büyük şirket izaha davet edilecek
12:13 Destici: 100 bin TL kredi kartı limitin olup 750 TL vermezsen sonun Suriye ve Filistin gibi olur Destici: 100 bin TL kredi kartı limitin olup 750 TL vermezsen sonun Suriye ve Filistin gibi olur
12:12 Sinir krizi geçiren şahıs eve gelen polis memurunu sırtından bıçakladı Sinir krizi geçiren şahıs eve gelen polis memurunu sırtından bıçakladı
09:34 Kabine’de değişiklik mesajı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 bakanla yolları ayırabilir Kabine'de değişiklik mesajı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 bakanla yolları ayırabilir
11:05 Olimpiyat Oyunları’na damga vuran Yusuf Dikeç yeni hedefini açıkladı Olimpiyat Oyunları'na damga vuran Yusuf Dikeç yeni hedefini açıkladı
10:39 Eylül ayında en çok dinlenen şarkıcıları belli oldu Eylül ayında en çok dinlenen şarkıcıları belli oldu
10:38 Kredi kartlarına katkı payı geliyor Limit düşürmek için sıraya girdiler Kredi kartlarına katkı payı geliyor! Limit düşürmek için sıraya girdiler
10:35 LGBT formasını imzalamadığı için kadro dışı bırakıldı LGBT formasını imzalamadığı için kadro dışı bırakıldı
10:27 DEM Partili vekiller, sundukları kanun teklifi ile Bahçeli’nin elini havada bıraktı DEM Partili vekiller, sundukları kanun teklifi ile Bahçeli'nin elini havada bıraktı
10:20 Kadın Cinayetlerine bir tepkide Fahriye Evcen’den: Söylenecek çok şey var aslında ama elimizden çok da bir şey gelmiyor Kadın Cinayetlerine bir tepkide Fahriye Evcen'den: Söylenecek çok şey var aslında ama elimizden çok da bir şey gelmiyor
10:07 Acılı anne konuştu, tüm salon ağladı: 2 çocuğumu babaları öldürdü Acılı anne konuştu, tüm salon ağladı: 2 çocuğumu babaları öldürdü
10:02 Arda Güler’in Karadağ maçındaki çalımı Ancelotti’nin başını yaktı Arda Güler'in Karadağ maçındaki çalımı Ancelotti'nin başını yaktı
09:56 Altın yatırımcısı bu haftaki fiyatlamalardan tatmin olmadı Altın yatırımcısı bu haftaki fiyatlamalardan tatmin olmadı
09:40 Boş kalan eğitim fakültesinde 2 öğrencinin 17 hocası var Boş kalan eğitim fakültesinde 2 öğrencinin 17 hocası var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2024 14:03:33. #1.11#
SON DAKİKA: Bosphorun10K Koşusu İstanbul'da Heyecanla Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.