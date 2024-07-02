Bursa'da İnzibat adlı tay 2 milyon TL'den alıcı buldu - Son Dakika
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Genel

Bursa'da İnzibat adlı tay 2 milyon TL'den alıcı buldu

Karacabey Harası'nda gerçekleştirilen ihalede, İnzibat isimli tay 2 milyon TL'ye satıldı. TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi tarafından düzenlenen ihalede 59 tayın satışından toplamda 21 milyon 655 bin lira gelir elde edildi.

02.07.2024 19:23
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Ev fiyatına tay: Bursa'da İnzibat adlı tay 2 milyon TL'den alıcı buldu

BURSA - Karacabey Harası'nda 59 tayın satışından 21 milyon 655 bin lira gelir elde edildi. İnzibat isimli tay 2 milyon TL'den alıcı buldu. TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi'nde gerçekleştirilen ihalede 73 Arap koşu tayından 59'u satılarak 21 milyon 655 bin lira gelir elde edildi.

TİGEM Sultansuyu Tarım İşletmesi tarafından yetiştirilen taylar, açık artırma usulüyle yapılan ihalede satışa sunuldu. Taylardan 59'u 60 bin lira ile 2 milyon arasında değişen fiyatlardan alıcı buldu.

İhalenin en pahalısı, Zülfükar Güneli tarafından daire fiyatına, 2 milyon liraya alınan "İnzibat" adlı 2 yaşındaki erkek tay oldu. "İnzibat"ı, yine Zülfükar Günalı'nın 1 milyon 500 bin liraya satın aldığı "Alaycı Kuş" isimli 2 yaşındaki dişi Arap tayı ve Hacı Çelik'in 1 milyon 300 bin liraya satın aldığı "Alaca Höyük" isimli 2 yaşındaki erkek Arap tayı izledi. TİGEM, 59 tayın satışından toplam 21 milyon 655 bin lira gelir elde ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Bursa'da İnzibat adlı tay 2 milyon TL'den alıcı buldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da İnzibat adlı tay 2 milyon TL'den alıcı buldu - Son Dakika
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