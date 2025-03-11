Bursa'ya 30 Bin Yeni Sosyal Konut - Son Dakika
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Bursa'ya 30 Bin Yeni Sosyal Konut

Bursa'da 2024-2029 yılları arasında 30 bine yakın konut inşa edilecek, ihaleler Mart ve Nisan'da.

11.03.2025 23:02
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Bursa'ya 23 yılda 30 bin sosyal konut...8 bin konutluk yeni etaplarda önemli adımlar

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan:

" Yıldırım'da 2024-2029 yılları içerisinde sosyal proje, konut ve kentsel dönüşüm olarak 30 bine yakın konutun ihale planlaması yapıldı"

" Karacabey, Yenişehir ve Orhaneli ilçelerinde 'ilk evim' projelerinin ihaleleri bu ay ve önümüzdeki ay tamamlanacak"

BURSA - Bursa'ya TOKİ tarafından 2002 yılından bugüne 29 bin 659 konut inşa edilirken, hükümet 17 ilçede devam eden 23 projeyle de dar gelirli ailenin yanında olmaya devam ediyor. Bursa'ya 23 yılda inşa edilen konutun önümüzdeki 5 yılda Yıldırım'a kazandırılacağını belirten AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, "Yıldırım'da 2024-2029 yılları içerisinde sosyal proje, konut ve kentsel dönüşüm olarak 30 bine yakın konutun ihale planlaması yapıldı. İlk evim projesinde Bursa'ya 8 bin 868 sosyal konut planlanmıştı. Bu çerçevede bazılarında önemli aşamalar kaydedildi ve hızla inşaatlar yükseliyor. Karacabey, Yenişehir ve Orhaneli'de 3 bin 839 konutun ihalesi bu ay ve nisan ayında yapılacak" dedi.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, "Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2024 yılında 'ilk evim, ilk iş yerim, ilk arsam' projeleri çerçevesinde yeni bir kampanya başlatmıştı. Bu süreç içerisinde de Bursa'ya 8 bin 868 konut planlanmıştı. Kısmetse Mart ve Nisan aylarında olmak üzere Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 3 bin 839 konutumuzun ihalesine çıkarak inşaatlarına başlayacak. Bunun özellikle 3 bine yakını Karacabey ilçesi Karakoca Mahallesi civarında yapılacak. Bölge bölgeye yapılacak konutlar, Bursa'nın batıya doğru kayan sanayileşme bölgesini ciddi manada yoğunlaştığı için önem arz etmektedir. İnşallah bu süreçte hem sanayileşmeyle beraber, onların konut ihtiyacında karşılanmış olacak" diye konuştu.

"Yıldırım'da 30 bine yakın konutun ihalesi yapılacak"

Karacabey ilçesindeki konut ihalelerinin yanı sıra, Yenişehir ve Orhaneli ilçelerinde de 'ilk evim' projelerinin ihaleleri Mart ve Nisan aylarında biteceğini müjdeleyen Başkan Gürkan, "Biz bu projelerle kalmıyoruz. Daha önceki süreçte Bursa'da başlatılmış olan özellikle de son dönemde Yıldırım ilçesinde sadece kentsel dönüşümlerle beraber 8'inci etabına başladık. Yıldırım'da 2024-2029 yılları içerisinde sosyal proje, konut ve kentsel dönüşüm olarak 30 bine yakın konutun ihale planlaması yapıldı. Bu süreçte Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Bakan Murat Kurum'a çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten 'ilk evim, ilk iş yerim ve ilk arsam' projeleri çerçevesinde Bursa'ya ciddi derece destek verdi" dedi.

"Bursa'ya yeni rezerv alanları kazandıracağız"

Bu çerçevede, Çevre Şehircilik Bursa İl Müdürlüğü ve Bursa Valiliği koordinesinde çalışmalar yürüttüklerini belirten Başkan Gürkan, "Bursa'da ileriye yönelik rezerv alanlarla ilgili çalışmalar başlandı. Bunlar tamamlandıktan sonra Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına arz edeceğiz. Bakanlıktan gelecek talimatlarla, çok daha güzel projelerle vatandaşlarımıza hizmet vereceğiz" şeklinde konuştu.

"İhale tarihleri belli oldu"

Karacabey ilçesindeki konut projeleri üç etap halinde hayata geçirileceğini belirten yetkililer ise şu bilgileri paylaştı;

"İlk olarak 17 Mart 2025 tarihinde Karakoca Mahallesi 1. Etap için ihale düzenlenecek. Bu çerçevede bin 78 konut, 20 dükkan ve 1 cami inşa edilecek. Karakoca Mahallesi 2. Etap projesi için 21 Mart 2025 tarihinde ihale yapılacak. Bu etap çerçevesinde bin 243 konut, 66 dükkan, 2 okul ve 1 caminin inşası planlanıyor. Üçüncü etap ihalesi ise, 24 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilecek ve 1115 konut ile 10 dükkan inşa edilecek. Yenişehir ilçesinde Subaşı Mahallesi 2. Etap projesi için ihale 24 Mart 2025 tarihinde yapılacak. Proje çerçevesinde 133 konut, 8 dükkan ve 1 ilköğretim okulu inşa edilecek. Orhaneli ilçesinde gerçekleştirilecek Fevzipaşa Mahallesi 3. Etap projesi için ise ihale 4 Nisan 2025 tarihinde düzenlenecek. Bu projede 270 konut, 15 dükkanlı ticaret merkezi ve 1 cami bulunacak."

Bursa'da 2002 yılından bugüne kadar ihale edilen TOKİ konut sayısı, 29 bin 659 olarak açıklandı. 23 yıl içerisinde ise en çok ihale 2008 yılında 4 bin 386 olarak verilerek inşaatına başlandı. Bursa'nın 17 ilçesinin 13'ünde ise şuanda yapımı süren veya başlanacak olan 23 proje yer almaktadır.

Öte yandan kent merkezinde Nilüfer Yolçatı'da 1 ve 2. etapta inşaatlarına 2024 Ağustos döneminde başlanan bin 254 adet TOKİ konut inşaatlarının da kısa sürede yükselmesi ise dikkat çekti.

Kaynak: İHA

Sosyal Konut, Yıldırım, AK Parti, Politika, Ekonomi, Emlak, Genel, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Genel Bursa'ya 30 Bin Yeni Sosyal Konut - Son Dakika

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