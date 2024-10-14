Büyükçekmece'de 5. Uluslararası Ali Hüryılmaz Bisiklet Yarışı Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Büyükçekmece'de 5. Uluslararası Ali Hüryılmaz Bisiklet Yarışı Gerçekleşti

Geniş Video İzle

5. Uluslararası Ali Hüryılmaz Bisiklet Yarışı, Büyükçekmece'de 140 yarışmacının katılımıyla heyecan dolu anlara sahne oldu. Sporcular kıyasıya mücadele ederken, dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

14.10.2024 13:58  Güncelleme: 14:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

5. Uluslararası Ali Hüryılmaz Bisiklet Yarışı'nda sporcular nefesleri kesti

İSTANBUL - Büyükçekmece'de düzenlenen 5. Uluslararası Ali Hüryılmaz Bisiklet Yarışı'nda kıyasıya bir mücadele yaşandı. Turnuvada 16 kategoride toplam 140 yarışmacı ortaya koydukları mücadele ile nefesleri kesti.

Büyükçekmece Spor Akademisi Bisiklet Kulübü ve Ali Hüryılmaz Bisiklet İhtisas Spor Kulübü iş birliğiyle düzenlenen 5. Uluslararası Ali Hüryılmaz Bisiklet Yarışı'nda kıyasıya bir mücadele yaşandı. Büyükçekmece'de gerçekleşen turnuvada 16 kategoride toplam 140 yarışmacı ortaya koydukları mücadele ile nefesleri kesti.

" Türkiye'de Türk sporunu her branşta geliştirmek için çaba sarf ediyoruz"

Yarışma hakkında bilgi veren Büyükçekmece Belediyesi Koordinatörü H. Gürhan Ozanoğlu, bütün sporculara başarılar dileyerek şunları söyledi: "Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüz olarak Ali Hüryılmaz Bisiklet Kulübü ile ortaklaşa 5. Uluslararası Ali Hüryılmaz Bisiklet Turnuvası'nda bir aradayız. Turnuvamıza 140 sporcu 16 ayrı kategoride 9 start verilerek katılacaklar. Bütün sporcularımıza biz başarılar diliyoruz. Belediye Başkanımız Sayın Dr. Hasan Akgün'ün bize verdiği yetkiyle biz de Büyükçekmece ilçemizde ve dolayısıyla bütün Türkiye'de Türk sporunu her branşta geliştirmek için çaba sarf ediyoruz. Ali Hüryılmaz Bisiklet Kulübü'müze de ayrıca teşekkür ediyoruz. Bisiklet Antrenörümüz Ensar Efendioğlu'na da destekleri ve hizmetlerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum."

Dereceye giren yarışmacılar belli oldu

Heyecan dolu anların yaşandığı 5.Uluslararası Ali Hüryılmaz Bisiklet Yarışı kıran kırana mücadelenin ardından son buldu. Turnuvaların finalinde düzenlenen ödül töreninde dereceye giren yarışmacılara kupa ve ödülleri takdim edildi.

Kaynak: İHA

Bisiklet Yarışı, Büyükçekmece, Genel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Genel Büyükçekmece'de 5. Uluslararası Ali Hüryılmaz Bisiklet Yarışı Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:55 Köfteci Yusuf’a giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi Köfteci Yusuf'a giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi
13:05 Nobel Ekonomi Ödülü, Daron Acemoğlu’na verildi Nobel Ekonomi Ödülü, Daron Acemoğlu'na verildi
12:39 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek
11:55 Meyve suyu, çikolataya, şeker 17 üründe cinsel güç arttırıcı yasaklı ilaç bulundu Meyve suyu, çikolataya, şeker! 17 üründe cinsel güç arttırıcı yasaklı ilaç bulundu
10:30 Yasa teklifinin detayları netleşti: Kartlardan 750 TL’lik kesinti her yılın 5 Ocak gününde yapılacak Yasa teklifinin detayları netleşti: Kartlardan 750 TL'lik kesinti her yılın 5 Ocak gününde yapılacak
08:00 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 2 hafta sonra yeniden toplanıyor Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 2 hafta sonra yeniden toplanıyor
07:15 Domuz eti skandalıyla gündemde olan Köfteci Yusuf’un depolarını kapattığı ortaya çıktı Domuz eti skandalıyla gündemde olan Köfteci Yusuf'un depolarını kapattığı ortaya çıktı
01:16 Jandarma düğünü bastı, çocuk gelin koruma altına alındı Jandarma düğünü bastı, çocuk gelin koruma altına alındı
00:00 Damat dehşeti: Kayınvalidesini ve baldızını öldürdü, eşi ve kayınpederi yaralı Damat dehşeti: Kayınvalidesini ve baldızını öldürdü, eşi ve kayınpederi yaralı
23:50 Otomobiliyle bir çocuğun ayağını ezen adamı kalbinden bıçaklayarak öldürdüler Otomobiliyle bir çocuğun ayağını ezen adamı kalbinden bıçaklayarak öldürdüler
23:25 Yeni doğmuş bebeği klozete bırakıp kaçmaya çalışan 2 Rus yakalandı Yeni doğmuş bebeği klozete bırakıp kaçmaya çalışan 2 Rus yakalandı
22:54 Trump’a bir suikast girişimi daha Trump'a bir suikast girişimi daha
22:35 Savcının tehdit edildiği soruşturmada doktorlar için istenen ceza belli oldu Savcının tehdit edildiği soruşturmada doktorlar için istenen ceza belli oldu
22:20 Resmi açıklama geldi: Köfteci Yusuf’un helal sertifikası var mı Resmi açıklama geldi: Köfteci Yusuf'un helal sertifikası var mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2024 14:38:47. #1.11#
SON DAKİKA: Büyükçekmece'de 5. Uluslararası Ali Hüryılmaz Bisiklet Yarışı Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.