Büyükçekmece'de 5. Uluslararası Ali Hüryılmaz Bisiklet Yarışı Gerçekleşti

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5. Uluslararası Ali Hüryılmaz Bisiklet Yarışı'nda sporcular nefesleri kesti

İSTANBUL - Büyükçekmece'de düzenlenen 5. Uluslararası Ali Hüryılmaz Bisiklet Yarışı'nda kıyasıya bir mücadele yaşandı. Turnuvada 16 kategoride toplam 140 yarışmacı ortaya koydukları mücadele ile nefesleri kesti.

Büyükçekmece Spor Akademisi Bisiklet Kulübü ve Ali Hüryılmaz Bisiklet İhtisas Spor Kulübü iş birliğiyle düzenlenen 5. Uluslararası Ali Hüryılmaz Bisiklet Yarışı'nda kıyasıya bir mücadele yaşandı. Büyükçekmece'de gerçekleşen turnuvada 16 kategoride toplam 140 yarışmacı ortaya koydukları mücadele ile nefesleri kesti.

" Türkiye'de Türk sporunu her branşta geliştirmek için çaba sarf ediyoruz"

Yarışma hakkında bilgi veren Büyükçekmece Belediyesi Koordinatörü H. Gürhan Ozanoğlu, bütün sporculara başarılar dileyerek şunları söyledi: "Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüz olarak Ali Hüryılmaz Bisiklet Kulübü ile ortaklaşa 5. Uluslararası Ali Hüryılmaz Bisiklet Turnuvası'nda bir aradayız. Turnuvamıza 140 sporcu 16 ayrı kategoride 9 start verilerek katılacaklar. Bütün sporcularımıza biz başarılar diliyoruz. Belediye Başkanımız Sayın Dr. Hasan Akgün'ün bize verdiği yetkiyle biz de Büyükçekmece ilçemizde ve dolayısıyla bütün Türkiye'de Türk sporunu her branşta geliştirmek için çaba sarf ediyoruz. Ali Hüryılmaz Bisiklet Kulübü'müze de ayrıca teşekkür ediyoruz. Bisiklet Antrenörümüz Ensar Efendioğlu'na da destekleri ve hizmetlerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum."

Dereceye giren yarışmacılar belli oldu

Heyecan dolu anların yaşandığı 5.Uluslararası Ali Hüryılmaz Bisiklet Yarışı kıran kırana mücadelenin ardından son buldu. Turnuvaların finalinde düzenlenen ödül töreninde dereceye giren yarışmacılara kupa ve ödülleri takdim edildi.