Çocuklar 1 Günlüğüne Doktor Oldu - Son Dakika
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Genel

Çocuklar 1 Günlüğüne Doktor Oldu

Adana'da 23 çocuk, 23 Nisan'da doktor olup maketler üzerinde ameliyat yaptı.

23.04.2025 09:50
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Çocuklar, doktor olup maketler üzerinde ameliyat yaptı

Adana'da 23 çocuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda doktor oldu, gerçek doktorlarla maketler üzerine operasyona gerçekleştirdi

ADANA - Adana'da aralarında lösemiyi atlatan ve tedavisi devam edenlerinde olduğu 23 çocuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel bir günlüğüne doktor oldu. 'Hayalim doktor olmak' projesi kapsamında önlük giyen çocuklar, gerçek doktorlar ile birlikte maketler üzerinde temsili ameliyat yaptı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ülke genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Acıbadem Adana Hastanesi ise çocuklar için 'Hayalim doktor olmak' projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında aralarında lösemiyi atlatmış veya tedavisi devam eden çocuklarında olduğu 23 çocuk, 1 günlüğüne doktor oldu. Hastanenin konferans salonu ameliyathaneye çevrilirken kendileri için hazırlanan önlükleri giyen çocuklar, gerçek doktorlar ile birlikte maketler üzerinde ameliyat gerçekleştirdi. Bazı çocuk doktorlar ise laboratuvarda deneyler yaptı.

"Onları görünce mutlu oluyoruz"

İhlas Haber Ajansı muhabirine bilgi veren Acıbadem Adana Hastanesi Çocuk Hematolojisi ve Kemik İliği Nakli Merkezi Uzmanı Prof. Dr. Bülent Antmen, "Bugün çok anlamlı bir gün. Bugün çocukların bayramı ve onların isteklerini yerine getirme günü. Çocuklar burada inanılmaz güzel işler başarıyorlar. Çocuklar burada doktorların yaptığı her işi yapıyorlar. Çok eğleniyorlar ve bizlerde onları görünce mutlu oluyoruz" dedi.

"Bu çocukların bazılarının doktor olacağına inanıyoruz"

23 çocuğun bazılarının gelecekte doktor olmasını istediğini belirten Prof. Dr. Antmen, "Bu çocuklarımız arasında lösemi tedavisi, kanser tedavisi gören çocuklarımız var. Bu çocukların bazıları gerçekten doktor olmak istiyor. Bu proje onların içinde bir kıvılcım oluşturacak. Gelecekte gerçekten bu çocukların bazılarının doktor olacağına inanıyoruz" diye konuştu.

"Bende çocukları tedavi etmek istiyorum"

Lösemi tedavisi görüp sağlığına kavuşan 11 yaşındaki Muhammet Mansur Elçi, "Bülent hocam gibi bir doktor olmak istiyorum. Bende ileride doktor olup çocukları tedavi etmek istiyorum. Burada ameliyat yaptık ve çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Lösemi tedavisi devam eden 9 yaşındaki Gülşen Yazel Karakoç da "Çocuk doktoru olmak istiyorum. Benim hastanede tedavim devam ediyor, bende doktor olup çocukları iyileştirmek istiyorum" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

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