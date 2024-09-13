Didim'den Narin'e Anlamlı Mesaj

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Didimli turizmci, Narin'in katledilmesine duyarsız kalamadı

AYDIN - Aydın'ın Didim ilçesinde işletmecilik yapan Turizmci Yusuf Çolak, Diyarbakır'da kaybolduktan sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ı elektrik trafosuna resmetti.

Didim Çamlık Mahallesi Gökduman Caddesi üzerinde otel işletmeciliği yapan Yusuf Çolak, Diyarbakır'da kaybolduktan sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın, işyerinin karşısında bulunan elektrik trafosuna resmini çizdi. Çevredeki esnaflarında yardımıyla resim tamamlanırken resmin yanında ""Madem incitecektiniz neden adını Narin koydunuz" yazıldı.

Diyarbakır'da cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın olayından etkilenmelerinden dolayı yaptığını kaydederek "Narin bebeğin katledilmesini büyük kelimelerle ifade edilemeyecek bir şekilde toplum olarak acı hissettik. Bunun bendeki karşılığı bu karşı duvarımıza insanların bu duygularını ifade etmek istedim. Çevremiz buradaki esnaf arkadaşlarımızla bu narin bebeğin katledilmesiyle alakalı sosyal bir mesaj vermekte amacımız. Umarız bu tür cinayetler, bu tür katliamlar, özellikle çocuklar üzerindeki bu tür kara bulutların dağılması için kendimizce bir nebze duvarlara bunları resmetmeyi görebildik. Ben de bu arada iki kız çocuk babasıyım. Yani şu sıralar çocuklarıma bakış açım bileme değişti. Televizyon seyredemez olduk. Ben profesyonel bir ressam değilim. Amatör bir ressamım. Kendim burada turizmciyim. Ülkedeki bu yaşananlardan dolayı da bayağı büyük rahatsızlığı dile getirmek istedim" dedi.