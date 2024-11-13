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Direniş engelleme girişimi iddiası

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Velimeşe OSB'de işten çıkarılan işçiler, eylem alanına dökülen tezeklerle karşılaştı.

13.11.2024 18:01
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Velimeşe OSB'de işçilerin direnişini engelleme girişimi iddiası

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Starax Mutfak Aletleri Fabrikası'nda işten çıkarılan işçiler için eylem yapan Türk Metal Sendikası'na üye işçiler, sabah çadır alanına geldiklerinde dökülmüş tezeklerle karşılaştı.

Türk Metal Sendikası Kapaklı Şubesi, Starax Mutfak Aletleri Fabrikası'nda işten çıkarılmalara ve sendikal haklarının engellendiği iddialarına karşı geçtiğimiz hafta fabrika önünde bir çadır kurarak eylem başlatmıştı. Sabah saatlerinde eylem alanına gelen işçiler, çadırlarının önüne dökülmüş tezekleri gördüklerinde büyük şaşkınlık yaşadı.

Konu hakkında konuşan Türk Metal Sendikası Kapaklı Şube Başkanı Günay Özden, "Bu hareket ne insanlığa ne işverenliğe sığar" dedi. Özden, "Bizler emekçi kardeşlerimiz için mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Hiçbir hareket bizi yıldıramayacak" ifadelerini kullanarak yapılan hareketi kınadığını belirtti.

Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Türk Metal Sendikası, Yerel Haberler, Tekirdağ, Velimeşe, Politika, Ekonomi, 3-sayfa, Genel, OSB, Son Dakika

Son Dakika Genel Direniş engelleme girişimi iddiası - Son Dakika

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