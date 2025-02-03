Diyarbakır Anneleri Evlat Nöbetine Devam Ediyor - Son Dakika
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Genel

Diyarbakır Anneleri Evlat Nöbetine Devam Ediyor

Diyarbakır anneleri, evlatlarına 'teslim ol' çağrısı yaparak nöbetlerini sürdürdüklerini belirtti.

03.02.2025 23:03
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Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır anneleri, evlatlarına 'teslim ol' çağrısında bulundu. Anneler, evlatları gelmeden nöbet tuttukları çadırı terk etmeyeceklerini söyledi.

3 Eylül 2019'da farklı illerden Diyarbakır'a gelerek eski HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin nöbeti aralıksız devam ediyor. Oğlu Mehmet Aydın için eyleme katılan Nihat Aydın 6 yıldır HDP'nin kapısında evlatlarının yolunu gözlediğini belirtti. Aydın, "1981 gün oldu. 59 arkadaşımız çocuklarına kavuştu darısı bizlerin de başına" dedi.

Aydın, sadece garibanların çocuklarının dağa kaçırıldığını belirterek, "Evlatlarımıza kavuşmadan buradan ayrılmayacağız, sonu ölüm dahi olsa biz buradan ayrılmayacağız. Eğer çocuklarımızda bizi görüyorsa, duyuyorsa bütün çocuklara sesleniyorum gelin bakın anneleriniz babalarınız perişan oldu, siz de orada perişan oluyorsunuz. Bırakın, atın silahlarınızı devletin şefkatli kollarına teslim olun annenizin, babanızın kucağına teslim olun" ifadelerini kullandı.

Aziz Demir'in annesi Güzide Demir de oğlu Aziz için burada bulunduğunu dile getirdi. Anne Demir 2016 yılında oğlunun kandırılıp dağa kaçırıldığını ileri sürerek, "Ben oğlumu alana kadar buradan kalkmayacağım, bu mücadelemize devam edeceğiz. Ben oğlumu 9 yıldır görmedim, oğluma hasret kaldım ve oğlumu alamadan buradan ayrılmayacağım" şeklinde konuştu.

Oğluna seslenen anne Demir, "Aziz, oğlum neredeysen gel güvenlik güçlerimize teslim ol, ceza yok korkma oğlum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Diyarbakır Anneleri Evlat Nöbetine Devam Ediyor - Son Dakika

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