Diyarbakır'da Kızlar İçin Eğitim Projesi - Son Dakika
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Diyarbakır'da Kızlar İçin Eğitim Projesi

21.05.2025 16:13
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Diyarbakır'da 'Türkiye Yüzyılında Kızlar Okuyor' projesi, kız öğrencilerin eğitimine destek sunuyor.

Diyarbakır'da "Türkiye Yüzyılında Kızlar Okuyor" Projesi

DİYARBAKIR - Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafında başlatılan proje ile kız öğrencilerin eğitimine destek olmak amacıyla "Türkiye Yüzyılında Kızlar Okuyor" Projesi başarılı bir şekilde devam ediyor.

Diyarbakır Milli Eğitim Müdürlüğü tarafında başlatılan proje kapsamında, ilçelerde yaşayan kız öğrenciler için özel ders çalışma alanları oluşturuldu. Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak ve genç kızların akademik başarılarını artırmak amacıyla hayata geçirilen bu proje, bölgedeki birçok öğrencinin üniversite hayalini gerçekleştirmesine yardımcı olmayı hedefliyor. Proje çerçevesinde, Diyarbakır'ın çeşitli ilçelerinde yaşayan ve üniversite sınavına hazırlanan 98 lise mezunu kız öğrenciye özel çalışma alanları tahsis edildi. Bu alanlar, sessiz ve rahat bir ortamda ders çalışmak isteyen öğrencilere açık olacak şekilde düzenlendi. Öğrenciler burada ders materyallerine kolay erişim sağlayarak verimli bir çalışma ortamına kavuştu. Sadece ders çalışmakla kalmayan kızlar hem türküler söyleyip stres atıyor hem de kafede oturup sohbet edip sosyalleşiyor.

"Öğrencilerimizi sürece dahil etmeye çalışıyoruz"

Destekleme ve Yetiştirme Kursları İl koordinatörü ve Türkiye Yüzyılında Kızlar Okuyor Proje Koordinatörü Zekeriya Bakır, bu projenin 2023-2024 eğitim öğretim yılında 114 öğrenci ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde başladığını söyledi. Bakır, "Öğrencilerimizden genel itibari ile bir olumlu talep ve geri dönüş aldıktan sonra İl Milli Eğitim Müdürlümüz 2024-2025 eğitim öğretim yılında da aynı şekilde projenin devamlılığını gerçekleştirmesini sağladı. Bu yıl 6 ilçede 98 öğrencimizden bu süreci yürütmeye çalışıyoruz. Mevcut okulumuzda 48 tane öğrencimiz var ve bu süreci öğretmenlerimizin desteğiyle yürütmeye çalışıyoruz. Öğrencilerimize ücretsiz yayın desteği, öğrencilerimizin takıldığı konularda kadın öğretmenlerimizin desteğiyle soru çözme, ders anlatma konularında ve il genelinde yapılan deneme sınavlarında da öğrencilerimizi bu sürece dahil etmeye çalışıyoruz" dedi.

Yenişehir Dicle Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Aslı Şıkgenç Milli Eğitim Bakanlığının başlatmış olduğu 'Kızlar Okuyor' Projesinde hafta sonu okul kütüphanesinde YKS'ye hazırlık sürecinde dershaneye gitme imkanı bulamayan kız çocuklarının üniversiteye hazırlık sürecinde eğitimlerine katkıda bulunmak için burada bulunduklarını ifade etti. Şıkgenç, "Öğretmen arkadaşlarımızdan soru çözümleri ile ilgili destek alıyoruz, konu anlamında eksikliklerini gidermek için ev dokümanları temin ediyoruz ve Milli Eğitimin dağıttığı kaynak kitaplarla birlikte üniversiteye hazırlanırken kız çocuklarımıza yardımcı oluyoruz. Proje çok güzel, her şey yolunda, çok keyifli çok teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Öğrencilerden Hediye Sakallı, bu projeye katılarak kendini daha iyi hazırladığını aktardı. Sakallı, "Boş zamanlarında gelip sınava hazırlanıyorum. Hocalarımız bize yardım ediyor, hocalarınıza çok teşekkür ediyorum bize yardım ettikleri için" diye konuştu.

YKS'ye hazırlanma sürecinde dershaneye gitme imkanının olmadığını kaydeden Zilan Yaşar ise "Milli Eğitim Müdürlüğünün başlattığı 'Kızlar Okuyor' Projesi kapsamında kaynak kitaplardan yararlanıyorum. İhtiyaç duyduğum konularda okul kütüphanesine gelip burada çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Bir diğer öğrenci Gülbeyaz Karagöz ise "Arkadaşımla birlikte hafta sonu, hafta içi müsait olduğumuz zamanlarda okulumuzun kütüphanesini değerlendiriyoruz. Hocalarımızla birlikte takıldığımız konular olursa söylüyoruz. Hocalarımız müsait olduğunda bize eksik olduğumuz konularda da ders işletiyor ve arkadaşlarımızla birlikte takip ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Diyarbakır'da Kızlar İçin Eğitim Projesi - Son Dakika

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