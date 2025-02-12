Diyarbakır'da Trafik Sorunu - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Diyarbakır'da Trafik Sorunu

Diyarbakır'da artan araç sayısı yolları yetersiz kılıyor, acil servislerin geçişi zorlaşıyor.

12.02.2025 21:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da trafik çilesi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da artan araç sayısı ve yolların yetersiz kalması sonucu trafikte uzun kuyruklar oluşturuyor. Ambulans, itfaiye gibi acil taşıtların geçişlerinde zorluklar yaşanıyor.

Diyarbakır'ın Elazığ yolu Caddesi trafik yoğunluğundan dolayı araç sıkışıklıklarına neden oluyor. Diyarbakır'ın kalbi olarak nitelendirilen Elazığ Caddesi üzerinde Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, TOKİ konutları, tekstil fabrikaları, Organize Sanayi Bölgesi ve birçok okul bulunuyor.

Vatandaşlar özellikle Diyarbakır'ın şuan ki en büyük ve en işlek hastanesi olan Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine hastaların yetiştirilmekte zorluk yaşandığını belirtti.

Okullara ve iş yerlerine yetişmekte zorlanan vatandaşlar alt geçitli köprü veya alternatif bir yol istiyor.

Taksi şoförü Kerim Yalçın, "Karşıdaki araca biraz saygılı olalım hem de yayalarımıza. Trafik yoğunluğu var yollarda kaygandır. Trafikte biraz özen gösterelim ve biraz sakin olalım" dedi.

Taksi şoförü Muhammet, "Öncelikle yayalara öncelik verelim ve bir birimize karşı saygılı olmalıyız. Tüm şoförler kış lastiklerini taksa iyi olur. Yavaş gidelim sakinliğimizi koruyalım. Taksiciler olarak biraz seri kullanabilir ama bizimde işimiz ve ekmek paramız bu anlayışla karşılayın bizi" dedi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Acil Servis, Diyarbakır, 3-sayfa, Ekonomi, Ulaşım, trafik, Genel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Genel Diyarbakır'da Trafik Sorunu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:03 TFF, yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçının VAR kayıtları yayınladı TFF, yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçının VAR kayıtları yayınladı
21:08 8 ilimizde eğitime kar arası 8 ilimizde eğitime kar arası
21:05 Kendini Mehdi ilan etti, inanmayan babasını bıçaklayarak öldürdü Kendini Mehdi ilan etti, inanmayan babasını bıçaklayarak öldürdü
20:06 ABD Başkanı Donald Trump’tan Putin’e telefon ABD Başkanı Donald Trump'tan Putin'e telefon
19:18 Naci Görür’den Çanakkale’nin uykularını kaçıracak uyarı: Hiç kendinizi aldatmayın Naci Görür'den Çanakkale'nin uykularını kaçıracak uyarı: Hiç kendinizi aldatmayın
09:30 Altın fiyatlarında endişeler artıyor Altın fiyatlarında endişeler artıyor
09:20 Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hakemi için sürpriz aday Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hakemi için sürpriz aday
09:06 Trump ile görüşen Kral Abdullah’ın garip mimikleri dikkatlerden kaçmadı Trump ile görüşen Kral Abdullah'ın garip mimikleri dikkatlerden kaçmadı
09:04 Kızını boğarak öldüren cani babanın ilk işi bu olmuş: Anne beni niye öldürdün Kızını boğarak öldüren cani babanın ilk işi bu olmuş: Anne beni niye öldürdün
09:03 PKKKCK propagandası yapan 8 şüpheli gözaltına alındı PKK/KCK propagandası yapan 8 şüpheli gözaltına alındı
09:02 Survivor tarihinde bir ilk Adaya yiyecek gömen o ismi Acun Ilıcalı açıkladı Survivor tarihinde bir ilk! Adaya yiyecek gömen o ismi Acun Ilıcalı açıkladı
08:51 Çocuk parkında 176 bomba bulundu Çocuk parkında 176 bomba bulundu
08:44 Olaylı maçı VAR hakemi hakkında karar çıktı Olaylı maçı VAR hakemi hakkında karar çıktı
08:30 Şampiyonlar Ligi nefes kesti İşte gecenin sonuçları Şampiyonlar Ligi nefes kesti! İşte gecenin sonuçları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2025 22:47:14. #1.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Trafik Sorunu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.