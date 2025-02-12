Diyarbakır'da Trafik Sorunu

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Diyarbakır'da trafik çilesi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da artan araç sayısı ve yolların yetersiz kalması sonucu trafikte uzun kuyruklar oluşturuyor. Ambulans, itfaiye gibi acil taşıtların geçişlerinde zorluklar yaşanıyor.

Diyarbakır'ın Elazığ yolu Caddesi trafik yoğunluğundan dolayı araç sıkışıklıklarına neden oluyor. Diyarbakır'ın kalbi olarak nitelendirilen Elazığ Caddesi üzerinde Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, TOKİ konutları, tekstil fabrikaları, Organize Sanayi Bölgesi ve birçok okul bulunuyor.

Vatandaşlar özellikle Diyarbakır'ın şuan ki en büyük ve en işlek hastanesi olan Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine hastaların yetiştirilmekte zorluk yaşandığını belirtti.

Okullara ve iş yerlerine yetişmekte zorlanan vatandaşlar alt geçitli köprü veya alternatif bir yol istiyor.

Taksi şoförü Kerim Yalçın, "Karşıdaki araca biraz saygılı olalım hem de yayalarımıza. Trafik yoğunluğu var yollarda kaygandır. Trafikte biraz özen gösterelim ve biraz sakin olalım" dedi.

Taksi şoförü Muhammet, "Öncelikle yayalara öncelik verelim ve bir birimize karşı saygılı olmalıyız. Tüm şoförler kış lastiklerini taksa iyi olur. Yavaş gidelim sakinliğimizi koruyalım. Taksiciler olarak biraz seri kullanabilir ama bizimde işimiz ve ekmek paramız bu anlayışla karşılayın bizi" dedi.