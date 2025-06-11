Dostluk Bulvarı 'Çile Bulvarı'na dönüştü - Son Dakika
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Dostluk Bulvarı 'Çile Bulvarı'na dönüştü

11.06.2025 15:47
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Dostluk Bulvarı 'Çile Bulvarı'na dönüştü İzmir'in Karabağlar ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi tarafından trafik sorununa çözüm amacıyla başlatılan yaklaşık 1 kilometrelik yol projesi, çalışmaların yarım kalması nedeniyle vatandaşları mağdur etti.

Dostluk Bulvarı 'Çile Bulvarı'na dönüştü

İZMİR - İzmir'in Karabağlar ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi tarafından trafik sorununa çözüm amacıyla başlatılan yaklaşık 1 kilometrelik yol projesi, çalışmaların yarım kalması nedeniyle vatandaşları mağdur etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Karabağlar ilçesinde hayata geçirilmesi planlanan Dostluk Bulvarı ile Coşkun Kale Sokak arasında uzanacak yaklaşık 1 kilometrelik bağlantı yolu projesi yarım kaldı. 2024 yılı Aralık ayında başlanan çalışmaların, 2025 Mayıs ayında tamamlanacağı açıklanmıştı. Ancak aradan geçen süreye rağmen yol hala toprak zemin olarak duruyor. Projenin gecikmesi, bölgedeki vatandaşlar için adeta çileye dönüştü. Yaklaşık 100 milyon liralık yatırımla Karabağlar'daki trafik akışını rahatlatması hedeflenen proje kapsamında açılması planlanan 950 metrelik yeni bağlantı yolu, şu anda atıl durumda. Yolun geçiş güzergahında yer alan ve yaklaşık 30 bin kişinin yaşadığı 5 mahalle, alternatif ulaşım imkanlarının yetersizliği nedeniyle büyük sıkıntı yaşıyor. Mahalle sakinleri, özellikle yağışlı havalarda çamur deryasına dönen yolun bir an önce tamamlanarak hizmete açılmasını istiyor. Gecikme nedeniyle ulaşımda ciddi sorunlar da yaşandığını belirten vatandaşlar, projeye yeniden hız verilmesi ve gerekli altyapı çalışmalarının tamamlanmasını talep ediyor.

Proje hedeflenen tarihte bitirilemedi

Projenin yüzde 80'inin mahallenin sınırlarında olduğunu belirten Karabağlar ilçesi Sarıyer Mahallesi Muhtarı Figen Ereci, "Doğup büyüdüğüm mahallede yıllardır açılması beklenen yol projesi, 15 yıl sonra 4 Aralık 2024'te nihayet başlatıldı. Projenin Dostluk Bulvarı ile Eski İzmir'i bağlayacak 950 metrelik bir yol çalışması olduğu söylendi ve ilk iki ayda hızlı ilerledi. Ancak sonrasında ödenek yetersizliği gerekçesiyle tamamen durdu. Bize 24 Mayıs 2025'te teslim edileceği söylenmişti ama yaklaşık 2,5 aydır hiçbir çalışma yapılmıyor. Proje kapsamında mahallemde 6 sokak çıkmaza döndü, bu sokaklara artık ambulans ya da itfaiye giremiyor. Otobüs ve dolmuş seferleri aksadı, özellikle yaşlılar, öğrenciler ve işe giden vatandaşlar büyük mağduriyet yaşıyor. Mahalle sakinlerinin pazara ulaşımı zorlaştı, birçok kişi yolda düşüp yaralandı. Ne zaman tamamlanacağıyla ilgili net bir bilgi alamıyoruz. Defalarca İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karabağlar Belediyesi ile görüştüm, ancak sadece "ödenek sıkıntısı var" denildi. Vatandaşlara artık açıklama yapamaz hale geldik" ifadelerini kullandı.

Dükkanlar toz içinde

İşlerinin sekteye uğradığını söyleyen döner dükkanı olan esnaf Murat Demir de "Bu sokakta benimle birlikte 8-10 esnaf daha var ve hepimizin işleri son aylarda yüzde 60 ile yüzde 70 oranında düştü. Yol çalışmaları yüzünden hem araç hem yaya trafiği aksadı; müşterilerimiz arabalarını park edemiyor, bazıları "Abi buraya giremiyoruz" diyerek geri dönüyor. Defalarca belediyeye, çalışanlara ve şeflerine ulaşmaya çalıştık ama sürekli "halledeceğiz" denilip geçiştirildik, hiçbir somut adım atılmadı. Yol yapımı için sadece bir kepçe ve birkaç işçi var; bu kadroyla 950 metrelik bir yol ne kadar sürede tamamlanabilir ki? Bu yetersiz ekip yüzünden işler ilerlemiyor, sokak aylarca kapalı kaldı. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı, biz de bu şehrin insanıyız, halkıyız. Lütfen gelin, derdimizi dinleyin. Bu haliyle ne esnaf ayakta kalabilir ne de vatandaş güvende olabilir. Acil ve etkili bir çözüm bekliyoruz" diye ekledi.

"Halkçı olduğunu söyleyen bir parti halkının sorunlarına sahip çıkmalı"

Projeden dolayı mağdur olduğunu ifade eden bir başka esnaf Yüksel Aşkar ise "Bu sokakta devam eden tadilat nedeniyle ciddi mağduriyet yaşıyoruz. Muhtarımız ve esnaf arkadaşlar durumu anlattı, ama burada yapılan iş doğru planlanmamış. Bu işin ödeneğini hazırlayan kişi işin başına girmemeliydi. Herkes yaptığı işin ayarını yapmalı. Burada yaşanan mağduriyet insani bir problem, partiler ya da belediyeler fark etmeksizin herkesin dikkate alması gereken bir durum. Karabağlar Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi ortak proje yapıyorlar ama sonuçta yaşlılar yürüyemiyor, biz esnaf olarak toz ve toprak içinde kalıyoruz, işlerimiz durdu, ödemelerimizi bile yapamaz olduk. Bu, insana verilen değersizliği gösteriyor. Halkçı olduğunu söyleyen bir parti halkının sorunlarına sahip çıkmalı, 1 kilometrelik yolu bile düzgün yapamıyorsa başka hangi projeyi gerçekleştirebilir? Umarım sesimizi duyururuz ve bir çözüm bulunur" sözlerini kullandı.

27 yıldır Sarıyer Mahallesi'nde yaşadığını söyleyen Gönül Özdaş da "Evimin önünde çıkmaz sokak vardı, evler vardı, şimdi hepsi yıkıldı. Çöpün içinde yaşıyoruz, burası çok pis. Yol yapıyorlar ama düzgün değil, kumlar her yere saçılıyor, tozdan geçilmiyor. Pazara gitmek bile zor. Evim burası, çocuklarım buraya geliyor ama tozun içinde. Belediyeden ses yok, Bozyaka'ya hiç bakılmıyor, çöpler birikmiş. Biz burada pislik içinde oturuyoruz. Artık bu yol bitsin istiyorum, ne olacaksa olsun, insan gibi yaşamak istiyoruz. Bu mahalle unutulmuş gibi, bakım yok, biz bıktık" cümlelerini söyledi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Karabağlar, Belediye, Ekonomi, trafik, Genel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Genel Dostluk Bulvarı 'Çile Bulvarı'na dönüştü - Son Dakika

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