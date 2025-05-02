Düğün Masrafları Yarı Yarıya Azaltılıyor - Son Dakika
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Düğün Masrafları Yarı Yarıya Azaltılıyor

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Afyonkarahisar'da 2025 Aile Yılı çerçevesinde, düğün masraflarını azaltmak amacıyla 3 beldede önemli adımlar atıldı. Düğünlerin 1 güne indirilmesi ve bazı geleneklerin kaldırılmasıyla masraflar neredeyse yüzde 50 oranında düşürüldü. Bu değişikliğin aile bütçelerine olumlu katkı sağlaması bekleniyor.

02.05.2025 11:45  Güncelleme: 11:57
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Evlilik, düğün masraflarını azaltmak için Afyonkarahisar'da harekete geçildi

3 beldede düğün masraflarını yarı yarıya indirecek uygulama

AFYONKARAHİSAR - 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesi sonrası aile bütünlüğünü ve ekonomik refahı korumaya yönelik Afyonkarahisar'da önemli bir adım atılırken, 3 beldede düğünler belediye meclisleri tarafından alınan tavsiye niteliğindeki kararlarle 1 güne düşürülüp ayrıca masraflarda neredeyse yüzde 50 oranında azaltıldı.

Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'nın talimatları doğrultusunda ve belediye meclisinin almış olduğu tavsiye kararıyla, Sülümenli, Çayırbağ ve Susuz beldelerinde düğünlerde maddi külfet oluşturan bazı geleneklerden vazgeçildi. Bu sayede düğün maliyetlerinde yaklaşık yüzde 50 oranında düşüş sağlandı.

Bu karar, ailelerin ekonomik yükünü azaltarak daha sade, anlamlı ve sürdürülebilir evliliklerin teşvik edilmesine katkı sunuyor. Düğünlerde gelinlere takılabilecek altın miktarı; 4 bilezik, 2 yüzük ve 1 çift küpe ile sınırlandırıldı. Ayrıca damat ve gelin için abartılı kıyafet ve ayakkabılar yasaklandı. Belediyeden yapılan açıklamada, "Gereksiz harcamalara ve görsel şova dönüşen düğünler toplum yapımıza zarar vermektedir" ifadelerine yer verildi.

"Eskiden evlenme neredeyse 4 milyona mal oluyordu"

Yeni başlayan uygulama ile ilgili açıklamalarda bulunan Sülümenli Belediye Başkanı Hüseyin Varol, beldede önemli bir konuya el attıklarını ifade ederek, "Önceden düğünler 3 gün sürdüğü için yemek masrafı sadece 500 bin TL'ye mal oluyordu ama biz bunu 100 bin TL'ye kadar düşürdük. Kına gecesi, hamam etkinliğini kaldırdık. Bir hamama neredeyse 300 kişi gidiliyordu. Bunları kaldırdık ve sıfır maliyete düşürdük. Eskiden düğün daha doğrusu evlenme neredeyse 4 milyona mal oluyordu ama bizim başlattığımız proje ile 1 milyon 500 bin TL'ye kadar masrafları düşürdük" dedi.

Öte yandan, dünya evine giren Emre ve Büşra Tıkır çiftçi ise uygulamadan memnun olduklarını ifade ederek, yaygınlaşmasının dünya evine girecek çiftlere katkı sağlayacağını vurguladılar.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Düğün Masrafları Yarı Yarıya Azaltılıyor - Son Dakika

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