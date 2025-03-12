Düzce Belediyesi'nden Çölyak Hastalarına Ramazan İyiliği - Son Dakika
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Düzce Belediyesi'nden Çölyak Hastalarına Ramazan İyiliği

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Düzce Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla 130 çölyak hastasına özel glütensiz gıda kolileri dağıttı. Koliler, glütensiz ekmek unu, makarna ve diğer gıdaları içeriyor ve sosyal yardımlar kapsamındaki bu uygulama, çölyak hastalarının Ramazan'ı sağlıklı bir şekilde geçirmelerine katkı sağlıyor.

12.03.2025 09:32  Güncelleme: 09:41
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Bu Ramazan kolileri çok özel

Düzce Belediyesi Çölyak hastalarını unutmadı

DÜZCE - Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, içinde bulunduğumuz Ramazan ayı dolayısıyla Çölyak hastalarına özel gıda kolileri hazırladı. Toplam 130 çölyak hastası için hazırlanan glütensiz koliler sahiplerine ulaştırıldı.

Düzce Belediyesi, her kesimin Ramazan ayını sağlıklı şekilde geçirilebilmesi için planladığı sosyal yardımlarını sürdürmeye devam ediyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, bu çerçevede buğday unu ihtiva eden gıdaları yemeleri durumunda sağlık sorunu yaşayan çölyak hastalarına yönelik özel olarak hazırladığı 130 glütensiz gıda kolisini teslim etti. Glütensiz gıda ve düşük proteinli gıda olmak üzere hazırlanan koliler, müdürlük ekipleri tarafından çölyak hastalarının evlerine kadar teslim edilirken, gıda kolisinde, glütensiz ekmek unu, kek pasta unu, makarna, ekmek, bisküvi, gofret, mısır gevreği, kraker, çikolata yer alıyor.

Çölyak hastalarının bir araya gelmesini sağlayan, aynı zamanda kendi çocuğu da bir çölyak hastası olan Filiz Elif Samancı, çölyak hastalarının evlerinden, okullarından çıkıp sosyal hayata karıştıklarında glütensiz ürünlere ulaşmakta zorluklar yaşadıklarını dile getirdi. Samancı, "Belediyelerin bu anlamda, sosyal sorumluluk projesi görüp vatandaşlara destek olması, Düzce'mizin böyle bir konuya öncülük yapması Düzce çölyaklılarını çok mutlu ediyor. Özellikle maneviyatın çok yüksek olduğu, empatinin en yüksek seviyede yaşandığı Ramazan ayında böyle bir şeyin gerçekleşmesi ayrıca güzel bir adım" dedi.

"Kaliteli ürünlerden hazırlandı"

Düzce Belediyesinin çölyak hastaları için hazırladığı kolilerin en kaliteli ürünlerle özenle hazırlandığını gördüğünü ifade eden Samancı şunları söyledi; "Kolilerin ulaştığı her aileden belediyemize iletilmek üzere mutluluk fotoğrafları ve teşekkür mesajları aldım. Yapılan çok kıymetli. Koliyi açtıklarında tatlarına hiç bakmadıkları ürünlerle karşılaştılar. Bunlar çocuklarımızı çok mutlu etti. Belediye Başkanımız Faruk Özlü'ye, belediyemize, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüze çölyaklılarımız ve çocuklarımız adına teşekkürlerimi sunuyorum."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Düzce Belediyesi'nden Çölyak Hastalarına Ramazan İyiliği - Son Dakika

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