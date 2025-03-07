Ece Gürel son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Ece Gürel son yolculuğuna uğurlandı

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İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra sağ olarak bulunan ve kaldırıldığı hastanede hipotermi nedeniyle hayatını kaybeden 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel, Güneşli Merkez Cami'de ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

07.03.2025 17:01  Güncelleme: 18:25
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Sarıyer'deki Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaptığı sırada kaybolan peyzaj mimarı Ece Gürel ekipler tarafından 4 gün sonra ormanda gece yarısı bulunmuştu. Bilinci açık olarak bulunan ve hafif yaralı olduğu açıklanan Gürel, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırılmıştı.

Ece Güler son yolculuğuna uğurlanıyor

HAYATINI KAYBETTİ

Türkiye'yi sevindiren haber bir süre sonra üzüntüye dönüştü. Kalbi durduğu belirtilen Gürel entübe edildi ve saat 03.00 sıralarında hayatını kaybetti.

Ece Güler son yolculuğuna uğurlanıyor

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Hem kayboluşundaki sırlar hem de kurtarma çalışmaları sırası ve sonrasında yaşananlarla tartışma yaratan Ece Gürel için Güneşli Merkez Camii'nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Ece'yi son yolculuğuna uğurlamak için cenaze törenine yakınlarının yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul il Emniyet Müdürü Selami Yıldız da katıldı. Ece Gürel, Kocasinan Mezarlığı'na defnedildi.

Ece Güler son yolculuğuna uğurlanıyor

KESİN ÖLÜM NEDENİNİ BAKANI MEMİŞOĞLU AÇIKLADI

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Gürel'in hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin, "Allah rahmet eylesin, mimar Ece Hanım'ı kaybettik. Aşırı hipotermisi vardı. Bütün çabalarımıza rağmen maalesef kurtulamadı. Ailesine sabırlar diliyorum. Çok acı bir olay." dedi.

Ece Güler son yolculuğuna uğurlanıyor

NE OLMUŞTU?

Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü gezmek için Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan Gürel kaybolmuş, yakınlarının ihbarı üzerine ormanda çok sayıda arama kurtarma ekibinin katılımıyla geniş çaplı arama çalışması başlatılmıştı. Gürel'in cep telefonu ve bazı kişisel eşyalarına, 4 Mart'ta Belgrad Ormanı'nda yürütülen arama çalışmaları sırasında ulaşılmıştı. Ekiplerin 4 gün süren çalışması sonucu önceki gece saat 01.15'te sarp ormanlık alanda bulunan Gürel, Maslak Acıbadem Hastanesinin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmış, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Ece Güler son yolculuğuna uğurlanıyor
Ece Gürel son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Ece Gürel son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • YURDAGÜL ALKAN:
    Sirlariyla gitti, çok genç bir bayan, evden çıktiktan sonra donmeyisi, sanki ölmek istemiş gibi. Yazık oldu, üzüldük. 11 0 Yanıtla
  • Mustafa Turgut:
    Tanımam etmem, ama gerçekten insan olarak üzülüyorsun, çok genç yaşta, eğitimli, aklı başında bir insanın böylesine pisi pisine kaybedilmiş olması içimizi acıttı. Ailesine, eşine dost ve sevenlerine yüksek sabırlar diliyorum, Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah. 8 0 Yanıtla
  • 34ercan34:
    entübeye giren sağ çıkmıyor nedense 2 0 Yanıtla
  • Mister No:
    Allah rahmet eylesin. Belgrad ormanlarının bir ucundan girip en uzak ucundan çıkmak yürüyerek 6-7 saat. Bu kızın başka bşr durumu var bence, ama çözülemedi maalesef. 0 0 Yanıtla
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