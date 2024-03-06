Ehliyetsiz oğlunu yurtdışına kaçıran Yazar Eylem Tok'tan açıklama: "Adalete teslim olacağız"
İSTANBUL - Eyüpsultan'da kaza yaptığı ve Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden olan Timur Cihantimur, ünlü yazar annesi Eylem Tok tarafından yurt dışına kaçırıldı. Yazar Eylem Tok daha sonra "annelik içgüdüsüyle" hareket ettiğini, adalete teslim olacaklarını belirttiği uzun bir açıklama yaptı.
Eyüpsultan'da 1 Mart günü meydana gelen kaza sonrası 29 yaşındaki Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden olmuş, kazada 34 EGG 06 plakalı Porsche marka lüks aracın direksiyonunda ise yazar Eylem Tok'un 16 yaşında ehliyetsiz Timur Cihantimur'un olduğu ortaya çıkmıştı. Kaza sonrası oğlu ile birlikte yurt dışına kaçan Eylem Tok açıklamalarda bulundu.
Eylem Tok tarafından yapılan yazılı açıklamada, " Öncelikle yaşanan tüm bu olaylar nedeniyle ne kadar üzgün olduğumu, ne kadar korktuğumu ve paniklediğimi belirtmek istiyorum. Kazadan bahsetmek benden ve ailemden önce, kazazedeler ve ailelerini daha çok üzecektir ve yıpratacaktır. Ancak oğlumun bizden habersizce o gün arabam ile dışarıya çıkmasının tüm sorumlusu benim, bunu kabul da ediyorum. Ben bir anne olarak bu durumun yaşanmaması adına gereken tüm tedbirleri almalıydım. Ancak ne yazık ki yazılanların hepsi doğru değil, oğlum olaydan sonra kaçmadı, aksine olay yerine yardıma gelen insanlarla birlikte o da yardım etti ki ambulans ve ekipler de çağrılmıştı, ancak ben sonrasında çok korktum. Yalan söyleyemem, bir anne olarak oğlum darp edilir mi, başına bir şey gelir mi diye ne olduğunu anlayana kadar yurt dışına çıkarmak istedim ve yurt dışına çıktıktan sonra boşanmış olduğum, oğlum Timur'un babası Bülent ile tüm yaralıların, kazazedelerin ilgilenilmesi için konuştuk. Biz yurt dışına çıkarken bir mağdurun öldüğünü dahi bilmiyorduk ki bunu öğrenince, evet ne yaparsak yapalım bu acı tarif edilemez ve dindirilemez ama hemen aile ile iletişime geçmeye çalıştık. Timur ise olayın olduğu andan itibaren her gün 'Lütfen Türkiye'ye dönelim ve ben cezam ne ise onu çekeyim, ben bir aileyi dağıttım.' diye ağlıyor. Hiçbir zaman burada kalmak, bu suçlamalardan kaçmak gibi bir düşüncesi olmadı onun. Ama annelik iç güdüsü, lütfen beni de anlayın. Ben olay yerinde insanların telefonlarını da toplamadım, bunlar doğru değil. Çok çok üzgünüm. Oradaki tüm çocuklar bizim de çocuklarımız, kazada ölen kardeşimizin ailesi bizim de ailemiz. Biz dönüp doğru olanı yapacağız ve adalete teslim olacağız. Hem kendim adına hem de oğlum adına tüm kamuoyundan içtenlikle özür diliyorum" ifadelerine yer verdi.
Yazar Eylem Tok ve 16 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur ile birlikte kaza sonrası İstanbul Havalimanına gelerek buradan yurt dışına gitmişti. Anne ve oğlun havalimanına geldiği ve uçağa gittiği anlara ait kamera görüntüleri ortaya çıkmıştı.
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