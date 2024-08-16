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Esenyurt Belediyesi'nden Toplumsal Dayanışmayı Güçlendirmek için yeni adım

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi ile INOGAR Kooperatifi ve İhtiyaç Haritası arasında iş birliği konularını da kapsayan iyi niyet protokolü imzalandı. İmza töreninde konuşan Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer; "Esenyurt Belediyesi olarak, hem gençleri korumak hem de onları iş hayatına kazandırmak adına bu tür projelere her zaman destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

Esenyurt'ta 'birlikte yaşamaya' dair önemli adım atıldı. Esenyurt Belediyesi ile INAGOR Kooperatifi ve İhtiyaç Haritası arasında iyi niyet protokolü imzalandı. İlçede yaşayan dezavantajlı grupları kapsayan protokolle; psikososyal destek hizmetlerinin yanı sıra genç nüfusun geçim kaynaklarının artırılması, istihdamla ilgili bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi ve iş planlarının desteklenmesi gibi konular yer alıyor. Protokol imza töreninin hemen ardından ise iş konularında hizmeti artıracak Adil Gelecek, Sürdürülebilir Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin açılışı yapıldı. Depolama, tedarik ve paketleme gibi hizmetleri de bünyesinde bulunduracak olan kooperatifin açılış programına Başkan Özer'in yanı sıra INOGAR Kooperatifi Kurucu Ortağı ve sanatçı Mert Fırat, İNOGAR Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sarıca, Save The Children İcra Kurulu Üyesi Deniz Aydınlı, CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin, DEM Parti Esenyurt Eşbaşkan Vekilleri Rojda Yılmaz ve Abdullah Arınan, Esenyurt Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Kuzğun ve STK temsilcileri katıldı.

"Bu Türden Kooperatiflerin Varlığı Bizi Motive Ediyor"

Göreve geldiği günden bu güne kadar hayata geçirdiği sosyal projelere dikkat çeken Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer; "Elimizden geldiğince bu tür işlere dikkat kesiliyoruz, katkıda bulunuyoruz. Örneğin bizim hayata geçirdiğimiz bir aşevi projemiz var. Bu aşevi projesiyle insanlara günde üç çeşit yemeği ücretsiz olarak veriyoruz. Burası zengini de olan, yoksulu da olan bir ilçe. Ardından yedi noktada daha aşevi dağıtım yerleri açacağız. Bunları peyderpey çoğaltacağız. Aynı zamanda kadın emeğinin değerlendirilmesiyle ilgili bir festival hazırlamayı düşünüyoruz. Burada da bu türden bir imeceyi, yardımlaşmayı aynı zamanda kente yaymak, yaygınlaştırmak için bir çabanın içinde olacağız. Üçüncü olarak da kadın meclis üyelerimiz başta olmak üzere bir kooperatifleşme çabası içerisindeyiz. Bu türden kooperatiflerin varlığı bizi motive ediyor. O nedenle biz Esenyurt Belediyesi olarak bu çabaların içindeyiz, önemsiyoruz, destekliyoruz. Seçimden sonra sevgili Mert Fırat, ekibiyle birlikte gelerek bu projeyi bize önerdi. Bizler de toplumu, vatandaşları ilgilendirdiği için tereddütsüz evet dedik ve bugün de protokolü imzaladık. Esenyurt Belediyesine ve INOGAR ailesine hayırlı uğurlu olsun diyorum. Şimdi bir insan çok ünlü, çok bilgili, büyük bir profesör ya da çok zengin biri olabilir. Ancak bilgisini, ününü, zenginliğini toplumla paylaşmıyorsa bunun hiçbir kıymeti yok. Çünkü insan sosyal bir varlık olarak toplumda yaşıyor. Mert Fırat bu anlamda iyi bir örnek, onu alkışlıyoruz. Benim de bu anlamda kişisel olarak kendisine bir sempatim var ve bundan sonra da bu yol arkadaşlığımız, dostluğumuz artarak devam edecek." dedi.

"Dezavantajlı Gruplarımızı Güçlendireceğiz"

Konuşmasında imzalanan protokolün içeriği hakkında da bilgiler aktaran Başkan Özer; "INOGAR, İhtiyaç Haritası ve Esenyurt Belediyesi arasında gerçekleşen iş birliğinin amacı; Esenyurt'ta yoksulluk, eğitim, afet yönetimi, kadın, genç, çocuklar başta olmak üzere dezavantajlı grupların güçlendirilmesi konularını kapsıyor. Dezavantajlı grupları elimizden gelen her türlü çabayı kullanarak güçlendireceğiz. Yurt içinde ve yurt dışında iş birlikleri geliştirerek onları güçlendirmek durumundayız. O nedenle gerçek anlamda sivil toplum kuruluşlarına bu ülkede, bu şehirde çok büyük ihtiyaç olduğunu söylemek isterim. Biz aynı zamanda Esenyurt'u bir kültür ve sanat başkenti haline getirmek istiyoruz. İstanbul'daki ilçeler hatta Türkiye'deki bütün şehirler arasında en çok kültür ve sanata ihtiyaç duyan ilçelerin başında biz geliyoruz ve bu eksiği giderme konusunda kararlıyız. Kurumsal sosyal sorumluluk ve yerel yönetimlerin kapasitelerinin geliştirilmesi ayrıca benim konum. Ben aynı zamanda Türkiye Belediyeler Birliği'nin Reform Komisyonu üyesiyim. Burada da yapacağımız çalışmalarla aynı zamanda iktidara geldiğimizde Türkiye'de bir şehirleşme politikası, bir sosyal devlet politikası, güçlü bir yerel yönetim politikası için çalışıyoruz. Bu tarz çalışmalar da bizim yapacağımız çalışmalara katkı sunacaktır." ifadelerini kullandı.

"Esenyurt'ta Bir Hayal Gerçekleşti"

Konuşmasında dünyaya örnek olacak ortak bir çalışma yaptıklarını vurgulayan INOGAR Kooperatifi Kurucu Ortağı ve sanatçı Mert Fırat; "Bugünkü imzayla yolumuzu açtığı için ve baştan beri bizi desteklediği için Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bir hayal gerçekleşmiş oldu burada. Kooperatiflerin çok az başarı elde ettiğini görüyoruz. Biz ise bugün işleyen, kendi kendini idame ettiren, devam ettiren, genciyle, kadınıyla dezavantajlı gruplara destek sağlayan bir yapıya eriştik. Burada belediyemizin, Başkanımızın çok büyük katkısı var. Hem Türkiye'ye hem İstanbul'a hem de dünyaya örnek olacak ve güzel anlatılacak yeni hikayelerimiz olacak. Çünkü birçok paydaşı kapsayan bir çalışma bu." diyerek düşüncelerini ifade etti.