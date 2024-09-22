İBB'ye ihbar niteliğinde fotoğraf! İşte depremlerde on binlerce canımızı yitirmenin nedeni - Son Dakika
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Genel

İBB'ye ihbar niteliğinde fotoğraf! İşte depremlerde on binlerce canımızı yitirmenin nedeni

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İstanbul Fatih'te 4 katlı binada inşa edilen kaçak katın üzerine bir kaçak kat daha çıkıldı. Tek binada inşa edilen iki ayrı kaçak yapıyı görenler bir daha baktı.

22.09.2024 16:29
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İstanbul'un Fatih ilçesinde, 4 katlı bir binanın üzerine inşa edilen ikinci kaçak kat, vatandaşlar arasında büyük şaşkınlık yarattı. Kaçak yapılar, deprem riski konusunda endişeleri artırıyor.

KAÇAK KAT ÜZERİNE BİR KAÇAK KAT DAHA

Fatih'te birçok bina üzerindeki kaçak yapılar dikkat çekerken, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin karşısında bulunan 4 katlı bina görenleri hayrete düşürdü. Binada inşa edilen kaçak katın üzerine bir kaçak kat daha çıkıldı. Kaçak yapılar ile ilgili konuşan çevredeki vatandaşlar depremde yıkım riskini artırdığını ifade etti.

"HERKES KENDİ CEBİNİ DÜŞÜNÜYOR"

Mahallede yaşayan vatandaşlardan Eyüp Ekşi, "İstanbul'da çok yasak ve kaçak var. Geliyorlar, bakıyorlar ve kimse ilgilenmiyor. Onun için bunun bir sorun olması gerekiyor ama yapacak bir şey yok. Herkes kendi cebini düşünüyor. Binalar sakat oluyor, su doluyor, her taraf bozuluyor. Dünya kadar masraf ediyorlar" şeklinde konuştu.

Deprem riskine karşı önlem alınması gerektiğini söyleyen bir başka vatandaş Hüseyin Korkut ise, "Maalesef insanlar dört katın üstüne kaçak kat yapıyorlar. Bunların ileride deprem olduğunda ne olacağı malum. Hepsi yıkılacak. Bir sürü insan zayiatı olacak" dedi.

İBB\'ye ihbar niteliğinde fotoğraf! İşte depremlerde on binlerce canımızı yitirmenin nedeni
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İstanbul, Politika, 3-sayfa, Deprem, Fatih, Çevre, Hukuk, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel İBB'ye ihbar niteliğinde fotoğraf! İşte depremlerde on binlerce canımızı yitirmenin nedeni - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Ahmed Mehmed:
    Rantı halk istiyor, siyasilerde teşne oluyor. kanunları uygulayan yok 0 0 Yanıtla
  • Depeche:
    hemen işlem yapılmalı yikilsin 0 0 Yanıtla
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