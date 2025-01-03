Ferdi Tayfur'a Vefa - Son Dakika
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Ferdi Tayfur'a Vefa

Kozan'da Ferdi Tayfur'un fotoğrafları asıldı, şarkıları dinletildi. Hemşerileri duygularını paylaştı.

03.01.2025 13:56
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Ferdi Tayfur'a memleketinden vefa

Adana'nın Kozan ilçesinde bir kişi dün hayatını kaybeden Adanalı sanatçı Ferdi Tayfur'un fotoğraflarını ilçenin her tarafına asıp sokaklarda onun şarkılarını dinletti

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde bir kişi dün hayatını kaybeden Adanalı sanatçı Ferdi Tayfur'un fotoğraflarını ilçenin her tarafına asıp sokaklarda onun şarkılarını dinletti.

Adanalı ünlü sanatçı Tayfur dün Antalya'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sanatçı Cumartesi günü İstanbul'da törenin ardından toprağa verilecek. Sanatçının Adanalı hemşerileri de onu unutmayarak vefa örneği gösteriyor. Kozan ilçesinde Mehmet Akif Armağan isimli bir vatandaş ilçenin her tarafına Tayfur'un fotoğraflarını astırdı. Bununla da yetinmeyen Armağan kamyonetinden sinevizyon eşliğinde Tayfur'un kliplerini sinevizyon şeklinde gösterip şarklarını tüm Kozanlılara dinletti.

Armağan, "Dün aldığımız acı bir haberle Adanalı olarak derin bir üzüntüye kapıldık. Adanalı hemşerimiz Ferdi Tayfur'u kaybetmek bizi derinden yaraladı. Biz de bugün kendimizce ahdi vefa için fotoğraflarını astık. Çocukluğumuz onun şarkılarıyla geçti. Çok büyük bir değeri kaybettik. Onun ölümüyle bir devir kapandı. Üzüntümüz çok büyük. Aracımızla kliplerini gösteriyoruz. Bir nebze olsun acımızı dindirip, Ferdi Tayfur'u da halkımıza son bir kez göstermek istedik. Ne kadar büyük bir usta olduğunu görsünler istedik. Vatandaşlarda bu durum karşısında duygulu anlar yaşadı. O bir şarkıcı değil Ferdi Babaydı" dedi.

Sokakta Ferdi Tayfur'un şarkısını duyan fotoğraflarını gören Selma Karabudak ise, "Çok üzgünüm, hemşerimizi kaybettik. Sokaklarda şarkılarının çalınması da duygulandırdı beni" diye konuştu.

Ali Beldaş isimli vatandaş ise "Acımız çok büyük devletimizin milletemizin başı sağ olsun" dedi.

Kaynak: İHA

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