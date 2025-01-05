Ferdi Tayfur İçin Lokma Döktürüldü

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Kuşadası'nda Ferdi Tayfur'un hayranı, bin kişilik lokma döktürdü

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Ferdi Tayfur hayranı olan esnaf Ali Kuzuoğlu, hayatını kaybeden sevilen sanatçı hayrına bin kişilik lokma döktürdü.

Arabesk müziğin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 2 Ocak'ta hayatını kaybetti. Sevilen sanatçının yaşamını yitirmesi hayranlarını yasa boğdu. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde de esnaf Ali Kuzuoğlu, çocukluğundan beri şarkılarını dinlediği Ferdi Tayfur için kent merkezinde bin kişilik lokma döktürdü. Ferdi Tayfur'u çok sevdiğini belirten Kuzuoğlu, "Ülkemiz, önemli bir değerini kaybetti. Bizler İstanbul'daki cenaze törenine katılamasak da bugün Kuşadası'nda mevlit ve hayır amacıyla lokma döktürdük. Acımız, tarif edilemeyecek kadar büyük" diye konuştu.