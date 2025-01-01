Galata Köprüsü'nde Filistin'e Destek Yürüyüşü

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Yeni yılın ilk günü Galata Köprüsü'nde düzenlenen yürüyüşte vatandaşlardan Filistin'e destek mesajları

İstanbul Valisi Davut Gül:

"Bu etkinliğin bütün sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile düzenlemesinin temel amacı, zalimlerin karşısında olmak ve mazlumlara destek vermek. Bizler de vatandaş olarak bu etkinliğe katılmak istedik"

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar:

"Bu alçaklar mutlaka döktükleri kanda, dökülen gözyaşlarından dolayı boğulacak. İstanbul'da mensubu olmaktan gurur duyduğumuz asil milletimiz gördüğünüz gibi ayakta. Derhal ateşkes diyoruz"

Mehmet Cengiz:

"Yürüyüşten yükselecek dualarla kutsal Mescid-i Aksa da özgürlüğüne en kısa zamanda kavuşacaktır"

Arzu Cengiz:

" Suriye'ye doğan güneş bir gün Gazze'ye de doğacak"

Sare Çilesiz:

"Yılın ilk günü herkes bir arada tek yürek oldu"

İSTANBUL - İstanbul Galata Köprüsü'nde Gazze için düzenlenen mitinge katılan binlerce kişi, Filistin'e destek mesajları verdi. Yürüyüşe ailesi ile katılan vatandaşlardan Mehmet Cengiz, "Dua ediyoruz ki; nasıl bir gün açılması hayal diye baktığımız Ayasofya açıldı, Suriye ve Emevi Camii kansız bir şekilde yeniden fethedildi, bugün buradan yükselecek dualarla kutsal Mescid-i Aksa da özgürlüğüne en kısa zamanda kavuşacaktır" dedi. Eşi Arzu Cengiz ise, "Suriye'ye doğan güneş bir gün Gazze'ye de doğacak. İnanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Milli İrade Platformu tarafından "Dünyayı uyandırıyoruz", "Dün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksa" ve "Bir güneş doğuyor" sloganlarıyla yeni yılın ilk sabahında Galata Köprüsü'nde düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşüne binlerce vatandaş katıldı. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılınan sabah namazının ardından vatandaşlar, ellerindeki Türk ve Filistin bayrakları ve boyunlarına bağladıkları kefiyelerle geniş güvenlik önleminin alındığı Galata Köprüsü'ne geldi. Yürüyüşe Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Valisi Davut Gül, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci gibi birçok isim de katıldı.

"Yürüyüşün amacı, zalimlerin karşısında olmak ve mazlumlara destek vermek"

Yürüyüşe katılan İstanbul Valisi Davut Gül, "Bugün yılın ilk günü. 2025'e başlarken Milli İrade Platformu'nun düzenlediği Gazze'ye destek ve dayanışma ile ilgili etkinliğe geldik. Bu etkinliğin bütün sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile düzenlemesinin temel amacı, zalimlerin karşısında olmak ve mazlumlara destek vermek. Bizler de vatandaş olarak bu etkinliğe katılmak istedik. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dedi.

"Alçaklar mutlaka döktükleri kanda, dökülen gözyaşlarında boğulacak"

İsrail'in Filistin'e yönelik soykırımı hakkında konuşan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, "Bugün önemli bir gün. Gerçekten anlamlı bir gün. Burada 1 yılı aşkın süreden beri Netanyahu çetesinin yaptığı önce katliamlar, etnik temizlik, daha sonra bildiğiniz gibi soykırıma dönüştü. Bütün boyutlarıyla soykırım uygulanmaktadır. Aç bırakıyorlar, kıtlık başladı. Artık hukuk falan konuşulmuyor, insanlığın bittiği noktadayız. Biraz aklı ve vicdanı olan hangi dinden, hangi ırktan olursa olsun bütün insanlar ayakta. Fakat maalesef bazı yönetimler kör ve sağır olmaya devam ediyor. Bunlar hala silah, mühimmat, araç, gereç ve finansal destek sağlamaya deva ediyorlar. Bunlar bir şekilde tarihlerinde bu durumu kara bir leke olarak görecekler. Siyonazi Netanyahu çetesinin de en kısa zamanda Uluslararası Adalet Divanı'nın aldığı karar doğrultusunda adalet karşısında hesap vermelerini bekliyoruz. Bunun için Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti devleti elinden gelen her türlü desteği verdi. Bunlar kuvözdeki çocukları dahi katlettiler. Hastaneleri bombaladılar. Camileri bombaladılar. Masum insanları, kadınları, kızları bombaladılar. 17 binden fazla çocuk, bebek katlettiler. Bu alçaklar mutlaka döktükleri kanda, dökülen gözyaşlarından dolayı boğulacak. İstanbul'da mensubu olmaktan gurur duyduğumuz asil milletimiz gördüğünüz gibi ayakta. Derhal ateşkes diyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yılın ilk günü herkes bir arada tek yürek oldu"

Filistin'e destek için yürüyüşe katıldığını söyleyen Sare Çilesiz, "Filistinli kardeşlerimiz için buradayız. Onlarla tek yürek olduğumuzu göstermek için hep birlikte sabahın erken saatlerinde kalktık ve Galata Köprüsü'ne geldik. Açıkçası çok duygulu hissediyoruz. Kalabalık çok yüksek seviyede. Yılın ilk günü herkes bir arada tek yürek oldu. Yollarda bile buraya gelirken herkesin o ruha girdiğini hissetmek çok etkiledi" şeklinde konuştu.

"Türkiye'nin dört bir yanından buraya akın akın geliyorlar"

Mescid-i Aksa'nın en kısa zamanda özgürlüğüne kavuşacağını aktaran Mehmet Cengiz ise, "15 aydır Gazze'de, kutsal topraklarda adeta insan katliamı yapılıyor. Bu katliamı da dünya seyrediyor. Yılın ilk gününde Türkiye'den güçlü bir ses, güçlü bir dua olur diye buradayız. Allah Kur'an-ı Kerim'de kutsal beldeler olarak Mescid-i Aksa'yı bize emanet etti. O emaneti taşıyan Filistinli kardeşlerimiz oranın muhafızlığını yapıyorlar. Maalesef dünyadaki insanlar, Müslümanlar olarak bir araya gelip gönül birlikteliği yapıp bu katliamları durdurmaya gücümüz yetmedi. Dua ediyoruz ki; nasıl bir gün açılması hayal diye baktığımız Ayasofya açıldı, Suriye ve Emevi Camii kansız bir şekilde yeniden fethedildi, bugün buradan yükselecek dualarla kutsal Mescid-i Aksa da özgürlüğüne en kısa zamanda kavuşacaktır. Allah bütün Müslümanların kalplerini birbirine yakınlaştırsın. Dünyada 3 milyar Müslüman'ın olduğu tahmin ediliyor. Eğer biz bir araya gelirsek Gazze'deki kardeşlerimizin göstermiş olduğu dirayetin bir miktarını gösterebilsek, kalplerimizi bir araya getirebilsek inanın İsrail orada kalmayacaktır. İnşallah bugün İstanbul'dan dünyaya çok güzel bir mesaj verileceğini umut ediyorum. Türkiye'nin dört bir yanından buraya akın akın geliyorlar" diye konuştu.

"Suriye'ye doğan güneş bir gün Gazze'ye de doğacak""

Ailesiyle birlikte yürüyüşe gelen Arzu Cengiz ise, "Suriye'ye doğan güneş bir gün Gazze'ye de doğacak. İnanıyoruz" ifadelerini kullandı.