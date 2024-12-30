Gezeravcı: Uzay Misyonu Geleceğimiz İçin - Son Dakika
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Genel

Gezeravcı: Uzay Misyonu Geleceğimiz İçin

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Alper Gezeravcı, Türkiye'nin uzay misyonunun gençlere özgüven aşılamak için yapıldığını belirtti.

30.12.2024 12:45
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Alper Gezeravcı: "Türkiye Cumhuriyeti ilk insanlı uzay misyonunu bir Türk'ün gidip orada 22 gün macera yaşaması için gerçekleştirmedi"

ÇANAKKALE - Çanakkale'de öğrencilerle bir araya gelen Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, "Türkiye Cumhuriyeti ilk insanlı uzay misyonunu bir Türk'ün gidip orada 22 gün macera yaşaması için gerçekleştirmedi. Ülkemiz bu görevi geleceğimizin teminatı olan siz değerli kardeşlerimizin hak ettiği özgüveni ayağı kaldırması, dünyanın en zorlu jeopolitik konumlarından birinde yüz yıllarında ayakta kalabilmeyi başarmış bir ülkenin evlatlarının sürekli yaftalamaya çalışan özgüvenlerini hak ettikleri şekilde ayağı kaldırabilmesi için gerçekleştirdiği bir görev" dedi.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Çanakkale'de öğrenciler ile buluştu. Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlenen programla öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle buluşan Gezeravcı, yoğun ilgiyle karşılandı. Programa, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Türkiye'nin uzay vizyonu hakkında bilgi veren Alper Gezeravcı, "Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunu tamamlamamızın ardından ülkeme döndüğüm 12 Mart tarihinden itibaren Çanakkale 117'nci ilimiz. Buradaki programımız da 248'inci program. Bizim bu kadar yoğun bir takvim içerisinde, bu kadar sıklıkla siz değerli kardeşlerimizin ayağına kadar gelip bu programları sunmamız sizlere sunduğumuz bir lütuf değil. Bu bizim boynumuzun borcu. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti ilk insanlı uzay misyonunu bir Türk'ün gidip orada 22 gün macera yaşaması için gerçekleştirmedi. Ülkemiz bu görevi geleceğimizin teminatı olan siz değerli kardeşlerimizin hak ettiği özgüveni ayağı kaldırması, dünyanın en zorlu jeopolitik konumlarından birinde yüz yıllarında ayakta kalabilmeyi başarmış bir ülkenin evlatlarının sürekli yaftalamaya çalışan özgüvenlerini hak ettikleri şekilde ayağı kaldırabilmesi için gerçekleştirdiği bir görev. Birazdan sunumuna başladığımızda o sayfalar geçtikçe gördüğünüz her sahnenin bundan sonraki safhasına imza atacak kişilerin net olarak siz olduğunu idrak etmeniz açısından gerçekleştirildi. Dolayısıyla sunum her ne kadar sahnede önünüzde beni tarafımdan sunulsa da hikaye sizin hikayeniz. Bundan sonra bunun altına imza atacak olanlarda sizlersiniz" dedi.

Program Alper Gezeravcı'nın sunumuyla son buldu.

Kaynak: İHA

Alper Gezeravcı, Çanakkale, Teknoloji, Türkiye, Eğitim, Genel, Uzay, Son Dakika

Son Dakika Genel Gezeravcı: Uzay Misyonu Geleceğimiz İçin - Son Dakika

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