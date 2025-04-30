Gölbaşı'nda Depremzedelere Güvenli Evler - Son Dakika
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Genel

Gölbaşı'nda Depremzedelere Güvenli Evler

Gölbaşı'ndaki zemin sıvılaşması sonrası inşa edilen konutlar, depremzedelere güvenli yaşam alanları sunuyor.

30.04.2025 23:01
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Zemin sıvılaşması olan Gölbaşı'nda depremzedeler güvenli evlerinde yaşamaya başladı

ADIYAMAN - 6 Şubat depremlerinde, Adıyaman'ın ilçeleri arasında en fazla hasar gören Gölbaşı ilçesinde yeni yapılan zemini sağlam güvenli konutlar depremzedelere yuva oluyor.

Çevresinde Azaplı, İnekli ve Gölbaşı Gölü Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde zemin sıvılaşması nedeniyle yüzlerce bina hasar gördü. Depremde bazı binalar zemin sıvılaşması nedeniyle yan yatarken bazıları ise bulunduğu zemine battı.

Deprem sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ilçenin doğusunda zemin etüdü yapılan ve sağlam olan Yukarı Çöplü bölgesine konutlar yapılmaya başlandı.

İki etap halinde yapılan konutların ilk etabında bin 312 konut ve 12 ticarethane yer alırken, ikinci etabında ise 714 konut olmak üzere toplam 2 bin 26 konut ve 12 iş yeri yapılıyor.

Konutlardan 356'sının anahtarı hak sahiplerine teslim edildi. Bu kişilerin büyük bir çoğunluğu konutlarına yerleşti. Sağlam zeminde Emlak Konut tarafından yapılan konutlar, depremzedelere güvenli bir yuva oldu.

Yıl sonuna kadar 2 bin 26 konutun tamamının anahtarının teslim edilmesi planlanıyor. Evinde oldukça mutlu olduğunu vurgulayan hak sahiplerinden Abdurrahman Öztürk, "Evimiz 30 santim tabana gömüldü ve 80 santimde zemin sıvılaşması oldu. Buraya taşındık, Allah razı olsun devletimizden gerekeni yaptı. Evler mükemmel, kendimizi güvende hissediyoruz. Hatta dışarıdan bazıları bile buradan kiralık ev arıyor. Çünkü bina sağlam, zemin sağlam. Dolayısıyla herkes burada kendini güvende hissediyor" dedi.

Hak sahiplerinden Ayşe Fatma Öztürk ise, "Çok güvenli, buraya geldiğimden bu yana rahat bir uyku uyuyorum. Deprem olacak diye başka yerlerde uyuyamıyordum" sözlerini kullandı.

Emlak Konut Kontrol Amiri Yunus Aydın ise konuşmasında, "Gölbaşı Yukarı Çöplü Mahallesinde toplamda 2 bin 26 konut yapmaktayız. 356 konutu büyük bir kısmını hak sahiplerine teslim edip oturumu başlattık. Diğerleri de 2025 sonunda burada 2 bin 26 konutun hepsini teslim edip oturumu başlatacağız" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Gölbaşı'nda Depremzedelere Güvenli Evler - Son Dakika

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