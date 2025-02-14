Gurbetçi Avukatıyla Dolandırıldı

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Alacaklarını tahsil etsin diye tuttuğu avukatı da onu dolandırdı

Talihsiz gurbetçi Abdulkadir Balım: "Borç verdiğim 140 bin Euro ve avukatıma farkı zamanlarda verdiğim paralarla birlikte toplam maddi zararının 220 bin Euro"

İZMİR - İzmir'de yaşayan Abdulkadir Balım, iddiaya göre Almanya'da çalıştığı sırada iş arkadaşı olan iki kardeşe 140 bin Euro borç verdi. Borcunu alabilmek için aynı zamanda akrabası olan bir avukatla anlaşan Balım, bu kez avukatı tarafından dolandırıldı. Talihsiz gurbetçi, toplamda 220 bin Euro zarara uğradığı gerekçesiyle bir başka avukat tutarak suç duyurusunda bulundu.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşayan işçi emeklisi Abdulkadir Balım (57), iddiaya göre Almanya'da çalıştığı dönem iş arkadaşı olan iki kardeşe 140 bin Euro borç verdi ve karşılığında senet aldı. Zaman içerisinde parasını alamayan Balım, yakın akrabası olan avukat İ.Y.'ye başvurdu. Avukat, senedi aldıktan sonra Balım'dan ilk olarak teminat bedeli ödemesini istedi. Daha sonra ise farklı zamanlarda yine dava için 'ödeme yapması gerektiğini' belirtti. Bu durumun birkaç yıl sürmesinin ardından talihsiz adam, bir tanıdığının kendisini uyarmasıyla dolandırıldığını fark etti. Borç verdiği iş arkadaşları ve dava için anlaştığı avukat İ.Y.'nin birlikte işbirliği de yaptığını öne süren Abdulkadir Balım, toplamda 220 bin Euro zarara uğradı. Sonrasında savcılığa suç duyurusunda bulunan mağdur adam şimdi ise adaletin yerini bulmasını istiyor.

"Avukat 'Ücret istemem, biz akrabayız' dedi"

Başından geçen olayı anlatan Abdulkadir Balım, "Almanya'dan iş arkadaşım olan iki kardeşe 140 bin Euro para vermiştim. Bu parayı bana ödemediler. Ben de 2016 yılında parayı alabilmek için akrabam olan bir avukata başvurdum. Avukat bana 'Ben parayı alırım, senden ücret istemem. Biz akrabayız' dedi. Benden senedi aldıktan üç gün sonra, yüzde 14 teminat bedelinin olduğunu söyleyerek 14 bin euro para istedi. Ben de verdim. Üç gün sonra tekrar aradı. 'Hakimin bu rakamı kabul etmediğini, yüzde beş daha vermem gerektiğini' söyledi. Bu parayı da verdim. Sonra beni aradı ve 'hakimin parayı icradan alıp kaçtığını, bu paranın peşinde olduğunu' belirtti. Sonra bu senedi bir süre icraya koydu. Benim alacaklı olduğum şahıslardan da farklı miktarlarda para almış ve karşılığında arsa vermiş. Benim olaylardan haberim yok. İki taraf da kendi aralarında anlaşmış. Sonra davayı kapatıyor ve olayı bitiriyor" dedi.

"Beni tehdit etti, suç duyurusunda bulundum"

Kaybettiği paranın 35 yıllık alın teri olduğunu ifade eden Balım, "Benim bir süre olaydan haberim olmuyor. Sonra yine davayı sonuçlandırmak için çeşitli sebeplerle benden para istedi. 2023 yılına kadar benden 7 bin euro para aldı. Toplam zararım yasal faizleriyle birlikte 220 bin euro. Bir arkadaşımın beni uyarmasıyla dolandırıldığımı fark ettim. İnsanda vicdan olması lazım. Bu avukat benim yakın akrabam. Bu yüzden ona güvendim. Beni tehdit etti. Senet vereceğini, sadece disiplin cezası yiyeceğini ve kendisine başka bir şeyin olmayacağını söyledi. Senet teklif edince ben de almak zorunda kaldım. Senet vadesi dolunca parayı vermedi. Aradan zaman geçti paramı alamadım. Hem alacaklı olduğum arkadaşlarım hem de avukatım hakkında suç duyurusunda bulundum" ifadelerine yer verdi.

Türk adaletine güvendiğinin altını çizen Balım, borç verdiği kişilerin ve avukatın cezalandırılmasını istediğini belirtti. Balım, son olarak gurbetçilere bu tarz konularda çok dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

"Suç duyurusunda bulunduk ve gerekli delilleri topladık"

Dava sürecine dair bilgiler aktaran Avukat Ahmet Altun ise "Müvekkilim 2016 yılında alacaklarını tahsil etmek amacıyla güvendiği bir avukata vekalet vermiş. Bu avukat arayışı sürecinde kendi akrabası olan avukat ile anlaşmış. Avukat, ne yazık ki müvekkilimin güvenini kötüye kullanmış, dosyasıyla ilgili hukuka aykırı işlemler yapmış ve müvekkilimi büyük bir mağduriyete uğratmıştır. Müvekkilim tahsil edilmek üzere 140 bin Euro değerindeki senedi avukata vermiş. Süreç içinde müvekkilimden önce teminat bedeli, ardından farklı paralar tahsil edilmiştir. Bu para avukat tarafından alındıktan sonra 'Hakim parayı aldı kaçtı' şeklinde gerçek dışı açıklamalarda bulunulmuş. Müvekkilime geri dönüş yapmamış. Müvekkilimden habersiz şekilde alacak tahsil edilmiş, karşılığında dosyadan feragat edilmiş ve hacizler kaldırılmış. Kalan miktarla ilgili müvekkilimden onay alınmadan icra dosyası kapatılmış. Tüm bu süreç hukuka aykırı şekilde yürütülmüş. 2018 yılında dosya kapatılmasına rağmen 2023 yılına kadar müvekkilimden farklı bahanelerle para alınmaya devam edilmiş. Tahsil edilen bu paranın akıbeti belli değil. Tarafımızca hukuki süreç başlatıldı. Suç duyurusunda bulunduk ve gerekli delilleri topladık" açıklamalarına yer verdi.

Vatandaşlara uyarı

Altun son olarak, vatandaşlara da vekalet verdikleri avukatları iyice araştırmaları ve vekaletname belgesinde vermiş oldukları yetkilerin neleri kapsadığını idrak etmeleri yönünde uyarılarda bulundu.