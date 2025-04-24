Hemşire Depremde Bebekleri Kurtardı - Son Dakika
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Hemşire Depremde Bebekleri Kurtardı

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Deprem anında bebeklerin yanından ayrılmayan hemşire Ubeydullah Görmez, içgüdüsel olarak yardım etti.

24.04.2025 19:23
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Deprem anında bebeklerin yanından ayrılmayan hemşire o anları anlattı

Hemşire Ubeydullah Görmez: "İçgüdüsel olarak onlara yöneldim"

-"Bebekler iyi olsun onlar için uğraştık"

İSTANBUL - Deprem anında kendi canını hiçe sayarak bebeklerin yanından ayrılmayan hemşire o anları anlattı. Hemşire Ubeydullah Görmez, "Bizim birinci önceliğimiz çocukların canını korumak ve onları daha iyiye gitmesine vesile olmak olduğu için biraz da içgüdüsel olarak onlara yöneldim. Bebekler iyi olsun onlar için uğraştık" dedi.

İstanbul'da dün 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sırasında vatandaşlar büyük panik yaşarken, sağlık çalışanları Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde sağlık çalışanları tedavi gören bebeklerin yanından ayrılmadı. Bebek kuvözlerini tutarak düşmelerini engelledi. Sağlık çalışanların özverili çalışması deprem anında bir kez daha gözler önüne serildi.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Özgür Yiğit, "Afet anında deprem anında özellikle hastanelerin ayakta kalması sağlık çalışanlarımızın uygun, korunaklı hastanelerde çalışıyor olması çok önemli. Çam ve Sakura Şehir Hastanesi depremde çalışılabilecek deprem izolatörlü birisi. Deprem anında hizmet görecek hastanelerden bir tanesi. Dün biz hem ameliyathaneler de, hem yoğun bakımlarda, hem diğer servislerde tüm tıbbi hizmetlere deprem anında ve depremden sonra devam ettik. Sağlık çalışanı insanın en zor anında insana yardım eden bir mesleğe sahip. Toplumun en zor anında onlara yardım eden meslekler. Dolayısıyla yine bunu bir kez daha gözlemlemiş olduk hep beraber. En zor anda kendi canını düşünmeden hastasını düşünen ona bir şey olmasın diye çaba sarf eden birilerini gördük. Kamerada görünen oydu ama onun gibi yüzlerce sağlık çalışanı vardı. Bir kez daha mesleğin değerini ortaya koymuş oldular" dedi.

Deprem esnasında bebeklerin yanından ayrılmayan hemşire Ubeydullah Görmez, "Böyle bir şeyin olmasını kimse istemez. Allah da bir daha göstermesin. Bizim birinci önceliğimiz çocukların canını korumak onları daha iyiye gitmesine vesile olmak olduğu için biraz da içgüdüsel olarak onlara yöneldim. Bebekler iyi olsun onlar için uğraştık. Sadece ben değil diğer ekip arkadaşlarımda benim gibi tepkiler verdi. Videonun sosyal medyada da yayılmasını beklemiyordum. Şaşkınlık içerisindeyim. Güzel bir şeye vesile olabildiysek ne mutlu bana. Allah bir daha yaşatmasın" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Hemşire Depremde Bebekleri Kurtardı - Son Dakika

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