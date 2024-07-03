İstanbul Havalimanı'nda 3'lü paralel operasyon süreci tamamlandı

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İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Selahattin Bilgen: "3'lü paralel operasyon sürecini tamamladığımızda Avrupa tarihinde bir ilk olacak"

İSTANBUL - Beşiktaş'ta İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Selahattin Bilgen ve ACI Europe Genel Direktörü Olivier Jankovec bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Bilgen, "3'lü paralel operasyon sürecini tamamladığımızda Avrupa tarihinde bir ilk olacak. Avrupa'da hiçbir havalimanında eşzamanlı üç tane piste iniş ve kalkış yapılmıyor. Bunun ilk örneğini sektöre kazandırıyor olmamız bizim için büyük bir prestij olacak" dedi.

Beşiktaş'ta İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Selahattin Bilgen ve ACI Europe Genel Direktörü Olivier Jankovec basın toplantısı düzenledi. Bilgen, "ACI havalimanlarının yöneticilerinin bir araya gelerek oluşturduğu bir yapı. Bu yapının Genel Kurulu'nu bugün İstanbul'da gerçekleştiriyoruz. Havacılığın önemli paydaşları ve liderleri İstanbul'da buluştu. ACI Europe'un temsilcilerinin yanı sıra ACI World ve ACI America'daki temsilcilerde bazı toplantılara iştirak ettiler. Görüşmelerin ve kurumların önemi aslında sektörün geleceğinin buralarda belirleniyor olmasıdır. Hem regülasyon hem de teknolojik takip edilecek trendler alanında pek çok şeyi burada konuşuyoruz. Sürdürülebilirlik ile geleceği konuşuyoruz. Sektörün genel pozisyonu bir nevi burada netleşmiş oluyor. İGA İstanbul Havalimanı olarak ACI Avrupa'da yönetim kurulu üyesiyiz. Önümüzdeki yılbaşı itibariyle de ACI World'de üyeliğimiz başlıyor. Dolayısıyla bu yapıların içinde bizde söz sahibi olduğumuzu ve sektörün geleceğiyle ilgili alınan kararlarda ülkemizin de bu sürecin içinde yer aldığını söylemek mutluluk verici. Bir yandan da sektör liderleri burada buluşuyor. Onlara havalimanımızı ve İstanbulumuzu daha iyi tanıtmış oluyoruz. Buradaki başarıları aslında yerinde görmek onları ciddi anlamda etkiledi. Biz genel olarak memnunuz, katılımda geçmiş zamanlara oranla oldukça fazla. Ziyarete gelenlerimizde memnuniyetlerini iletiyorlar" ifadelerini kullandı.

"Avrupa'da hiçbir havalimanında eşzamanlı üç tane piste iniş ve kalkış yapılmıyor"

3'lü paralel operasyonla ilgili bilgi veren Bilgen, "Havacılık sektöründe ülkemizde ciddi bir atılım var. Yolcu ve uçuş sayılarında her geçen gün artışlar yaşanıyor. Burada İstanbul Havalimanı'nın devreye alınması çok kritik bir eşikti. Çok önemli bir yatırım. Yapının sağlanması anlamında önemli bir boşluğu dolduruyor. Geleceğe yönelik büyüme planlarıyla da aslında sektörün öngörülebilirliği ve dünyadaki payımızın artarak devam etmesi açısından önemli bir altyapı sağlıyor. Tabii bu yapılarda bir yandan daha verimli çalışmak, bir yandan dünyadaki en iyi uygulamalar neyse o uygulamaları gerçekleştirmek bazen de en iyi uygulamayı kendinizin geliştirmesi gerekiyor. 3'lü paralel operasyon bunlardan bir tanesi. İstanbul Havalimanı projesi tasarlanırken aslında paralel pistlerin birbirinden bağımsız olarak çalışabileceği dolayısıyla hava trafiğinin ve yerdeki hareketlerin en maksimum verimlilikte sürdürülebileceği bir planlama yapıldı. Bunun devreye alınabilmesi için ileri seviye hava tasarım çalışmaları ve bunların planlanması da gerekiyor. Bu anlamda da 3'lü paralel operasyonla ilgili Devlet Hava Meydanlarımızın önderliğinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Türk Hava Yolları, İGA ve Eurocontrol'ünde katkı verdiği bir çalışma grubuyla bu süreç devam ediyor. 3'lü paralel operasyon sürecini tamamladığımızda bu Avrupa tarihinde bir ilk olacak. Avrupa'da hiçbir havalimanında eşzamanlı üç tane piste iniş ve kalkış yapılmıyor. Bunun ilk örneğini bizim sektöre kazandırıyor olmamız hem genel anlamda bizim için büyük bir prestij olacak bir yandan da taksi sürelerinin biraz daha kısaltılması, uçakların yerde geçirdiği zamanın daha verimli hale getirilmesi, uçakların yanaşacağı köprünün, ineceği pistin birbiriyle daha sekronize şekilde belirlenmesi anlamında ciddi verimlilikleri beraberinde getirecek. Bu hepimiz için çok önemli. Yakından takip ediyoruz, süreci hızlandırmak için de tüm paydaşlar sıkı bir şekilde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"İstanbul Havalimanı 4 yıldır üst üste Avrupa'da en fazla uçuş yapılan havalimanı özelliği taşıyor"

İGA İstanbul Havalimanı'nın 4 yıldır en fazla uçuş yapılan havalimanı olduğunu söyleyen Bilgen, "İstanbul Havalimanı'nın açılmasından sonra bizim hem stratejik olarak coğrafi konumumuzun sağladığı avantaj hem Türk Hava Yolları'nın ve bizim yaptığı ciddi yatırımlarımızın verimlilik artışları havacılıktaki payımızı her geçen gün artırıyor. Bu da Avrupa'da birçok alanda liderlik getirdi. İstanbul Havalimanı 4 yıldır üst üste Avrupa'da en fazla uçuş yapılan havalimanı özelliğini elinde bulunduruyor. Günlük rekorlar olarak da 2023 yılında bir günde bin 690 uçuşla Avrupa'da uçuş rekoru kırmıştık. Geçen yaz Temmuz ayında 264 bini aşan günlük yolcu sayısıyla, yolcu rekoru kırmıştık. Bu yıl Haziran sonunda 268 bini geçen günlük yolcu sayısıyla rekorumuzu tazelemiş olduk. İleriye dönük baktığımızda yeni rekorların arka arkaya gelmesi İstanbul Havalimanı'nın bu rekoru elinde bulundurması artık normal karşılanıyor. Gururluyuz. Avrupa tarihinin rekorlarını İstanbul'un elinde bulundurması bizim için önemli" diye konuştu.