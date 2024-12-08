İkinci Üzüm Hasadı Şaşırttı - Son Dakika
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İkinci Üzüm Hasadı Şaşırttı

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İstanbul'da bir iş insanı, 3 ay sonra bahçesinde tekrar meyve veren üzümleri görünce şok oldu.

08.12.2024 11:43
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Bahçesindeki üzümü ikinci kez hasat etti, karşılaştığı manzara karşısında şok oldu

Ağustos ayında topladığı üzümleri 3 ay sonra bir daha topladı

İSTANBUL - İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde yazlık olarak kullandığı bahçesine 4 yıl öne üzüm diken iş insanı bu sene Ağustos ayında ilk hasadını topladı. İlk hasattan yaklaşık 3 ay sonra, Aralık ayında tekrar bahçesine giden iş insanı üzüm asmasının tekrar meyve verdiğini görünce şok oldu.

Arnavutköy İmrahor Mahallesi'nde bulunan ve hobi amaçlı bahçe arazisi olarak kullanılan araziye 4 yıl önce ekilen üzüm asması bu yılın Ağustos ayında ilk hasadını verdi. Üzümleri toplayan iş insanı yaklaşık 3 ay sonra Aralık ayında tekrar gittiği bahçede sanki hiç toplanmamış gibi tekrardan meyve veren üzümleri görünce adeta şok oldu.

"Allah herkese bir kez, bize iki kez nasip etti"

Tekrar toplanılan üzümler keyifle yenirken şaşkınlığını gizleyemeyen Yunus Gürdamur, "Bahçeme ektiğim üzüm asmasından yılda bir kere hasat alıyorduk. Bu yılki hasatı da almıştık. Ben şimdi tekrar bahçeye gelip görünce çok şaşırdım. Bu sefer, 3 ay önce topladığımız üzümden daha fazla ve daha güzel üzüm vardı. Ben arkadaşlarımı ve komşularıma tekrar üzüm olduğunu anlattım onlarda bana inanmadı. Şimdi topladım poşete onlara da götüreceğim, hep birlikte yiyeceğiz. Allah herkese bir kez bize ise iki kez nasip etti" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel İkinci Üzüm Hasadı Şaşırttı - Son Dakika

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