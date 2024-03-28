İmamoğlu, Balıkçı Kenan'ı ablukaya aldı
Balıkçı Kenan'a İmamoğlu'ndan gece ayrı, gündüz ayrı operasyon
İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun arazisini istediğini vermeyince de baskı yaptığını öne süren balıkçı Kenan'a baskılar devam ediyor. İmamoğlu aleyhinde açıklamalarının ardından işletmesi zabıtalar tarafından ablukaya alınan balıkçı Kenan direnmeye devam ediyor. Türkiye Deniz Canlıları Müzesi Kurucusu Kenan Balcı, "Gece geliyorlar, gündüz geliyorlar. Arsamızı elimizden alıp işletmemizi mühürlemek istiyorlar" dedi.
Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'nin de bulunduğu Beylikdüzü Balıkçı Kenan Tesisleri sahibi balıkçı Kenan Balcı İmamoğlu aleyhinde yapmış olduğu açıklamalar sonrasında işletmesi zabıtalar tarafından ablukaya alındı ve mühürlenmek istendi. Evraklarının tam ve eksiksiz olduğunu belirten tesis sahibi Balıkçı Kenan Balcı, "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla işletme adeta abluka altına alındı. 150 bin lira olan arazimize 1500 lira verip almaya çalışıyorlar" dedi.
Zabıta ekiplerine direnen Kenan Balcı, "Ben 15 yıldır Anadolu Caddesi üzerinde, 50 yıldır da esnaflık yapıyorum. Böyle bir şey ilk defa gördüm. Zabıta ekipleri talimatla işletmemizi mühürlemeye geliyorlar. Bizlere de 'bu mühür sembolik' diye ifadelerde bulunuyorlar. Gündüz ayrı ekip, gece ayrı ekip geliyor. zabıta ekipleri işlerini bırakmışlar, Balıkçı Kenan Tesisleri'ni ablukaya almışlar. Gündüz zabıta ekip araçlarla geliyorlar. Gecede vinçlerle. Bizim arazimizi, işletmemizi elimizden almak için her yolu deniyorlar" ifadelerini kullandı.
"Ben bir esnaf olarak kazanımlarımı korumak amaçlı çıktığım bu yolda her geçen gün yeni bir zulümle karşı karşıya kalıyorum" ifadelerini kullanan Balcı, "50 yıldır balıkçıyım. Esnaflık yapıyorum. İmamoğlu tarafından yaklaşık 5 yıl önce kendi tapulu arazimden bir kısmını hediye etmem istendi. Ben bu isteği reddettim. Ondan sonra isteklerini yerine getirmediğim için kapsamlı olarak yıpratma ve yıldırma kampanyası başlattılar. Kendi tapulu arazime el koydular. Metrekaresi 150 bin lira olan arazimin metrekaresini bin 500 liraya almaya çalıştılar. Biz sesimizi yükselttikçe, itiraz ettikçe onlar daha çok üstümüze gelmeye başladılar" dedi.
"Paradan kuleler yapan İmamoğlu ve ekibi istediklerine ulaşamayınca zulmün dozunu artırmaya başladı" diyen Balcı, "30 yıldır bu bölgede balıkçılık yapıyorum. Ruhsatımı kendisi verdi. Ama şimdi beni ruhsatsız balık satmakla suçluyor. Ruhsatsız olduğu gerekçesiyle işyerimi kapatmak istiyor. Bu dükkanım tam 15 yıldır aynı yerde faaliyet göstermekte. 15 yıldır sorunsuz bir şekilde çalışan işyerimi istediklerini yapmadığım için ruhsatsızdır diye ilan edip kapatmak istiyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar burada balık satmaya devam edeceğiz. Arazimi, işyerimi İmamoğlu'na yem etmeyeceğim. Bu arazimin tapularını pankart yapıp suratlarına çarpıyorum" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım isteyen Balıkçı Kenan Balcı, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a seslenmek istiyorum. Erdoğan sevdalısı esnaf olarak başımıza bu işleri açan, bize çökmeye çalışan, paradan yeni kuleler yapmak isteyen, İmamoğlu ve ekibine karşı bizi koruyun. Adaletin sağlanmasına vesile olun. Hz Ömer adaletinin temsilcisi sayın Cumhurbaşkanımızdan bunu talep ediyorum. Lütfen zulme karşı yanımızda olun" ifadelerini kullandı.
(
Son Dakika › Genel › İmamoğlu, Balıkçı Kenan'ı ablukaya aldı - Son Dakika
Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yapılan saha çalışmaları sonucunda, dilendirilen ya da çalıştırılan çocuk bulunmadığı belirtildi. İl genelinde çocuk işçi çalıştırılabilecek sektörler düzenli olarak denetlenirken, emniyet müdürlüğü, İş-Kur ve Göç İdaresi ile koordinasyon sağlanıyor. Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfettin Özdemir, 16 yaş altı çocukların çalıştırılmasına kesinlikle izin verilmediğini ve ilde çocukların dilenmediğini ya da dilendirilmediğini belirtti.
Güneydoğu Anadolu bölgesindeki hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü, yılın ilk 2 ayında ihracatını yüzde 19,5 artırarak 560 milyon dolara taşıdı. Irak, Cibuti, Libya, Gana ve Togo gibi Afrika ülkeleri en büyük ihracat pazarları arasında yer aldı.
Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Ayyıldız, mesajında, 109 yıl önce Çanakkale'de yedi düvele karşı verilen var oluş mücadelesinde elde edilen zaferin ardından 'Çanakkale Geçilmez' sözünü tarihe altın harflerle yazdıran aziz şehitleri ve gazileri bir kez daha minnetle yad ettiğini belirtti.
Kayseri'de polis ekipleri tarafından geçtiğimiz 1 hafta içerisinde uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan çalışmalarda 12 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi ve 29 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı. Kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına karşı mücadele devam edeceği bildirildi.
Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler arasında sigara, elektronik sigara, puro, külçe altın, tarihi eser niteliğinde olan heykel ve taş objeler bulunuyor.
Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda değişik suçlardan aranması bulunan 17 kişinin tutuklandığı belirtildi. Ayrıca, yapılan operasyonlarda ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, bıçak, kaçak sigara ve kaçak tüp ele geçirildiği ifade edildi.
Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapan şahısların deşifre edilmesi ve düzensiz göçmenlerin yakalanması amacıyla yapılan operasyonlarda 11 organizatör hakkında adli işlem yapıldı ve 3 organizatör tutuklandı.
Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 36 kilo 500 gram eroin, 60,10 gram metamfetamin ve 6,28 gram esrar ele geçirildi. 12 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.
Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) 14. Olağan Büyük Kurultayı'nda Devlet Bahçeli, 11'inci kez partisinin genel başkanlığına seçildi. Bahçeli, 27 yıldır MHP'nin başında bulunmaktadır.
Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay adayı Gökhan Zan, partinin adaylığını geri çekmesiyle ilgili konuştu. Parti açıklamasının yasal ve siyasal karşılığı olmadığını belirten zan, şantaj ve tehditlere boyun eğmeyeceğini vurguladı.
ANKA HABER AJANSI 18 MART PAZARTESİ GÜNDEMİ
AK Parti Safranbolu Belediye Başkan adayı Ali Büyüközdemir, Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde düzenlenen proje tanıtım toplantısında bölgenin ihtiyaçlarına ve acil çözüm bekleyen sorunlara eğileceklerini belirtti. Büyüközdemir, Safranbolu'ya dair projelerini hayata geçirmek istediğini ve hizmet etmeyi umut ettiğini ifade etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?