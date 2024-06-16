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İstanbul'da bayramın 1. gününde yollar boş kaldı

İstanbul'da boş kalan yollar havadan görüntülendi

İSTANBUL - Kurban Bayramı'nın 1.gününde 9 günlük bayram tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşların İstanbul'u terk etmesiyle yollar boş kaldı. E-5 karayolunda boş kalan yollar havadan görüntülendi.

Bayram tatilinin 9 gün olması yönünde alınan karar sonrası tatili şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar İstanbul'u terk etti. Kurban bayramının 1'inci gününde yollar boş kaldı. İBB verilerine göre trafik yoğunluğu saat 08.30 itibariyle yüzde 10 olarak ölçümlendi. Anadolu Yakası Maltepe- Kadıköy E-5 karayolu üzerinde boş kalan yollar havadan görüntülendi.